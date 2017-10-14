В первом матче Хайнкеса "Бавария" уничтожила "Фрайбург"
В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" под руководством нового старого главного тренера Юппа Хайнкеса легко разобралась с "Фрайбургом".
"Бавария" - "Фрайбург" - 5:0
Голы: Шустер, 8 - 1:0 (автогол), Коман, 42 - 2:0, Алькантара, 62 - 3:0, Левандовски, 75 - 4:0, Киммих, 90+3 - 5:0.
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 82), Хуммельс, Алаба, Мартинес (Руды, 70), Алькантара, Роббен, Мюллер (Толиссо, 78), Коман, Левандовски.
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Линхарт, Шустер, Союнку, Гюнтер, Франтц (Раве, 71), Хефлер, Хаберер, Нидерлерхнер (Терраццино, 76), Кент (Петерсен, 66).
Напомним, параллельно было сыграно еще четыре матча. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Шальке
|8
|13
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|7
|Аугсбург
|8
|12
|8
|Ганновер 96
|8
|12
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Герта
|8
|9
|13
|Байер Леверкузен
|7
|8
|14
|Вольфсбург
|7
|7
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|8
|1