В первом матче Хайнкеса "Бавария" уничтожила "Фрайбург"

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В первом матче Хайнкеса "Бавария" уничтожила "Фрайбург"В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" под руководством нового старого главного тренера Юппа Хайнкеса легко разобралась с "Фрайбургом".

"Бавария" - "Фрайбург" - 5:0

Голы: Шустер, 8 - 1:0 (автогол), Коман, 42 - 2:0, Алькантара, 62 - 3:0, Левандовски, 75 - 4:0, Киммих, 90+3 - 5:0.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 82), Хуммельс, Алаба, Мартинес (Руды, 70), Алькантара, Роббен, Мюллер (Толиссо, 78), Коман, Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Линхарт, Шустер, Союнку, Гюнтер, Франтц (Раве, 71), Хефлер, Хаберер, Нидерлерхнер (Терраццино, 76), Кент (Петерсен, 66).

Напомним, параллельно было сыграно еще четыре матча. | soccernews.ru

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