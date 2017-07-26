В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили

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В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили

Встреча французской "Ниццы" и нидерландского "Аякса" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов называлась одной из центральных на этом этапе турнира. Во многом благодаря тому, что в прошлом сезоне обе команды во всеуслышание заявили о себе. Так "орлята", для многих неожиданно, взяли бронзу в Лиге 1, что и позволило команде попасть в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы. Что до "Аякса", то он смог дойти до финала Лиги Европы, где проиграл более именитому еврокубковому бойцу из Манчестера. Правда, в межсезонье составы обеих команд претерпели определенные изменения, а из стана амстердамцев ушел на повышение даже главный тренер. Поэтому было интересно, как "Ницца" и "Аякс" готовы к новому сезону в нынешней ситуации.

Перед матчем букмекеры отдавали небольшое предпочтение хозяевам поля. Все же "орлятам" удалось сохранить в составе своих лидеров, в отличие от соперника. Однако "Ницца" на протяжении первых 20-25 минут выглядела уж очень сонно на поле. Чего не скажешь про амстердамцев. Гости прекрасно двигались, больше владели мячом и первыми пробили в створ. Шене приложился к мячу, выстрелив метров с 25-ти, но Кардиналь вытащил сферу из угла. Стоит сказать, что еще до этого голкипер "Ниццы" едва не привез гол в собственные ворота. В простейшей ситуации он, получив мяч от защитника, решил отдать пас низом на другого партнера, но попал точно в Дольберга. К счастью для Йоана, передача вышла достаточно сильной, и мяч от нападающего "Аякса" отскочил обратно в руки вратаря "орлят".    

Первый стоящий момент у ворот гостей возник спустя полчаса игры. Но он же стал и голевым. Сери получил мяч вдалеке от чужих ворот, рванул к штрафной, попутно пройдя двух соперников, а потом уже выполнил отличный зрячий пас вдоль ворот на Балотелли. Марио же спокойно переправил снаряд под самую перекладину с пары метров – 1:0.

Гол придал уверенности игрокам "Ниццы", а вот гости, напротив, растерялись. В итоге тайм так и завершился под диктовку французской команды, которая попробовала организовать второе взятие ворот, но защитники "Аякса" больше не ошибались.

В перерыве Марсел Кейзер по всей видимости нашел нужные слова для своих подопечных и на второй тайм амстердамцы вышли с еще большим желанием. Гол не заставил себя долго ждать. На 49-й минуте вратарскую ошибку допустил Кардиналь, отбивший мяч перед собой после дальнего удара Юнеса. Тут как тут оказался ван ден Бек, который и добил мяч в пустые ворота – 1:1.  

Неуверенность в рамке Кардиналя передалась и его партнерам по команде. "Ницца" тут же утратила нити игры, и впереди у команды Люсьена Фавра мало что стало получаться. Гости же, наоборот, получили важную психологическую подпитку, ведь гол на чужом поле имеет в еврокубках большое значение.  

Середина второго тайма прошла преимущественно в борьбе за центр поля, а вот в концовке матча обе команды подарили зрителям ряд голевых моментов. Причем "Аякс" был ближе к победе, но последнее слово могло остаться за "Ниццой".

На 73-й минуте отличная атака гостей завершалась ударом головой Санчеса – мяч угодил в перекладину. Еще раз "Аякс" мог отличиться спустя 10 минут. Де Йонг едва не пробил Кардиналя дальним плотным ударом, но на этот раз вратарь "орлят" сыграл надежно. А уже в компенсированное время к матчу хозяева создали просто убойный момент. Плеа партнеры по команде вывели один на один с Онана, но форвард "Ниццы" пробил рядом со штангой.

В итоге команды отложили вопрос о победителе в паре до ответного матча, который через неделю пройдет уже в Амстердаме.

"Ницца" – "Аякс" – 1:1

Голы: Балотелли, 32 – 1:0. ван де Бек, 49 – 1:1.

"Ницца": Кардиналь, Сарр, Ле Маршан, Суке, Данте, Срарфи (Марсель, 77), Эйссерик, Сери, Козьелло, Марсель, Лис-Мелу (Далберт, 87), Балотелли (Плеа, 71).

"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, Виргевер, Де Лигт, Зиеш, Юнес, Шене (Де Йонг, 73), ван де Бек, Клюйверт (Нерес, 68), Дольберг.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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