В первом матче Международного кубка чемпионов дортмундская "Боруссия" одолела "Милан"

В обеденный час по московскому времени стартовал ежегодный товарищеский турнир Международный кубок чемпионов. Традиционно в данном соревновании принимают самые сильные, раскрученные и брендовые европейские коллективы. Текущий кубок разделен на три лиги, которые привязаны к трем разным странам – США, Сингапуру и Китаю. А начинался предсезонный турнир с Поднебесной, где в городе Гуанчжоу на одном из местных стадионов итальянский "Милан" спарринговал с представителем Бундеслиги дортмундской "Боруссией".

Данного поединка любители футбола ожидали с особым нетерпением по большей части из-за "россонери". Именно миланцы после вливание в клуб больших денег китайскими инвесторами не перестают раз за разом взрывать трансферный рынок, закупая самых разных футболистов, в том числе и высочайшего класса. Особняком среди всех покупок "дьяволов" стоит приобретение Леонардо Бонуччи из "Ювентуса". Правда, центрбек во время матча находился в самолете, летя в Китай, поэтому возможность его появления на поле была исключена. Тем не менее, несколько новичков все же появились в стартовом составе, это Рикардо Родригес, Франк Кесси и Фабио Борини. В межсезонье в стане "Боруссии" также произошли определенные изменения. Прежде всего, это касается нового главного тренера Петера Боса, в прошлом сезоне руководившего "Аяксом". Кроме того, руководство "шмелей" совершило несколько трансферов, но с первых минут появился только один новобранец малоизвестный француз Загаду.

Дортмундцы, уже проводившие товарищеские игры, активнее начали встречу. Несколько неплохих моментов у ворот номинальных хозяев создал Дембеле, хотя отличиться молодому французу не удалось. Но уже ближе к середине первого тайма "Боруссия" нанесла двойной удар. Сначала Нури Шахин прицельно пробил в ближнюю "шестерку" ворот Сторари, а через четыре минуты Обамеянг хладнокровно реализовал пенальти, заработанный Пулишичем. На мгновение показалось, что матч для немецкого клуба станет легкой прогулкой, но итальянцы быстро вернулись в игру. На 24-й минуте красивый гол забил Карлос Бакка. Колумбиец выстрелом внешней стороной стопы с дальнего расстояния подловил Вайденфеллера и тот не успел должным образом среагировать на удар.

Во второй половине первой 45-ти минутки команды ничего интересного не продемонстрировали. С началом второго тайма "Милан" и "Боруссия" забегали активнее. "Шмели" уверенней смотрелись, а на 62-й минуте увеличили преимущество в счете. Дортмундский клуб разыграл голевую атаку в четыре пасса от собственных ворот, которую точным ударом завершил Обамеянг, оформив дубль. В оставшееся время, что Винченцо Монтелла, что Петер Бос провели ряд замен, практически всех футболистов проверив в действии. Лучше всех на поле себя показал турецкий новичок "россонери" Хакан Чалханоглу, но помочь своей команде забить хотя бы еще один гол у него не получилось.

Таким образом, в первом матче товарищеского кубка чемпионов дортмундская "Боруссия" достаточно легко переиграла не до конца обновленный "Милан".

"Милан" – "Боруссия" Д – 1:3

Голы: Шахин, 16 – 0:1, Обамеянг, 20 (с пенальти) – 0:2, Бакка, 24 – 1:2, Обамеянг, 62 – 1:3

"Милан": Сторари, Абате (Гомес, 66), Палетта (Мусаккио, 46), Сапата, Родригес (Антонелли, 66), Кесси (Габбья, 90+2), Маури (Дзанеллато, 90+2), Бонавентура (Соса, 66), Борини, Бакка (Кутроне, 66), Ньянг (Чалханоглу, 46)

"Боруссия": Вайденфеллер (Райманн, 46), Сократис, Бартра (Суботич, 73), Пищек (Пасслак, 46), Загаду (Дурм, 64), Шахин, Роде (Мор, 64), Кастро, Пулишич (Исак, 73), Дембеле (Гетце, 64), Обамеянг (Шюррле, 73)

Богдан Архипенко

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