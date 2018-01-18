В первом матче под руководством Карпина "Ростов" не смог одержать победу

Сегодня в первом контрольном матче под руководством Валерия Карпина "Ростов" сыграл вничью с румынским КСМС.

"Ростов" - КСМС - 1:1

Голы: Соловьев, 39 - 1:0, Самария, 54 - 1:1.

"Ростов" (1-й тайм): Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьев, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон.

"Ростов" (2-й тайм): Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачев, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев.

Напомним, "Ростов" продлит контракт с Калачевым. | soccernews.ru