В первом матче под руководством Карпина "Ростов" не смог одержать победу
Сегодня в первом контрольном матче под руководством Валерия Карпина "Ростов" сыграл вничью с румынским КСМС.
"Ростов" - КСМС - 1:1
Голы: Соловьев, 39 - 1:0, Самария, 54 - 1:1.
"Ростов" (1-й тайм): Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьев, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон.
"Ростов" (2-й тайм): Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачев, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев.
Напомним, "Ростов" продлит контракт с Калачевым. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черчесов выразил поддержку Джикии
-
Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала"
-
"Локомотив" претендует на Оздоева и Шатова
-
Лучшие голы Роналдиньо
-
Реми: "Тренер "Лас-Пальмаса" относится ко мне как к мусору"
-
Моуринью хочет видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" не будет продлевать контракт с Флэнаганом из-за того, что он избил девушку
-
"Сток Сити" отказал "Челси" в трансфере Крауча
-
Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе"
-
Блан: "Уверен, что "Реал" подойдет в полной боевой готовности к игре с ПСЖ"
-
Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"
-
Рауш перейдет в "Динамо" за 1,5 миллиона евро
-
Рейнгольд: "Травма Джикии – это трагедия и в этом вина тренеров "Спартака"
-
"Шальке": "Горетцка решил перейти в "Баварию"
-
"Барселона" продлила Роберто
-
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо
-
"Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева
-
Венгер: "Уход ван Перси в "МЮ" был более болезненным, чем предстоящий переход Санчеса"
-
Юнес может перейти в "Сток Сити"
-
Булатов: "В Спартаке" происходит что-то не то, игроки получают очень много травм"