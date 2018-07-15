В первом матче под руководством Марку Силвы "Эвертон" обыграл соперника со счетом 22:0

Теги эвертонмарку силва

В первом матче под руководством Марку Силвы "Эвертон" обыграл соперника со счетом 22:0В первом матче под руководством Марку Силвы "Эвертон" обыграл соперника, коим оказался австрийский "Ирднинг", со счетом 22:0.

Пять мячей в этой игре забил Кевин Миральяс, четыре - Дженк Тосун и Омар Ньяссе, три - Адемола Лукман. После первой половины игры "ириски" обыгрывали соперника со счетом 10:0, во втором тайме они забили им еще 12 мячей.

Напомним, Руни рассказал о причинах ухода из "Эвертона". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов