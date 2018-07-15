В первом матче под руководством Марку Силвы "Эвертон" обыграл соперника со счетом 22:0

В первом матче под руководством Марку Силвы "Эвертон" обыграл соперника, коим оказался австрийский "Ирднинг", со счетом 22:0.

Пять мячей в этой игре забил Кевин Миральяс, четыре - Дженк Тосун и Омар Ньяссе, три - Адемола Лукман. После первой половины игры "ириски" обыгрывали соперника со счетом 10:0, во втором тайме они забили им еще 12 мячей.

Напомним, Руни рассказал о причинах ухода из "Эвертона". | soccernews.ru