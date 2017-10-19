В первом матче украино-немецкого противостояния "Заря" переигрывает "Герту"

Теги заря луганскгерта

В первом матче украино-немецкого противостояния "Заря" переигрывает "Герту"

Свой второй домашний матч в групповом турнире Лиги Европы луганская "Заря" проводила против берлинской "Герты". Дебют на "Арене Львов" для команды Юрия Вернидуба получился неудачным – "черно-белые" проиграли шведскому "Эстерсунду". В отчетном матче болельщики украинского клуба были вправе рассчитывать на успешный исход. За минувший месяц "Заря" значительно улучшила свою игру, имея в своем активе пятиматчевую беспроигрышную серию.

"Герта" в немецком и европейском футболе известна как исключительно домашняя команда. Однако старт поединка во Львове "Старая дама" провела активнее соперника. Уже на 7-й минуте обрезка луганчан возле собственной штрафной едва не привела к голу. Однако после удара Вайзера, Лунин перевел мяч на угловой. А вскоре опасно пробивал и Эссвайн – мяч пролетел рядом со штангой.       

"Заря" ближе к середине тайма сумела отодвинуть игру от своих ворот и вот уже Караваев бьет издали – Ярстейн забирает мяч намертво. А потом случился неприятный для луганчан эпизод, в результате которого Прийма получил повреждение. Продолжить игру защитник "черно-белых" не смог и Вернидубу пришлось делать вынужденную замену.

Ну а дальше на поле продолжилась обоюдоострая игра, в которой команды попеременно угрожали воротам соперника. Так в одной из атак "Герты" Зельке открылся на правом фланге, выполнил точную подачу на дальний край штрафной, откуда Эссвайн пробил слету в дальний угол, но совсем чуть-чуть не попал в створ.

А через несколько минут ответила достойно и "Заря". Юри после подачи с правого фланга выцарапал мяч в борьбе с Лустенбергером, воспользовался его неповоротливостью и "с носка" пульнул в дальний угол с линии вратарской, но просто не попал по воротам.   

И все же до перерыва счет был открыт. Штарка нарушил правила на Луневе и луганчане получили право на опаснейший штрафной. К мячу подошел Силас и пробил на силу. Сфера прошила стенку и от руки голкипера немецкого клуба влетела в сетку – 1:0.

Вторую половину матча увереннее начали игроки "Зари". Но, как это часто бывает, хозяева увлеклись атаками и пропустили выпад "Герты". Гости заработали угловой, а после подачи Зельке с пяти метров вколотил мяч под перекладину – 1:1. Что интересно, еще до стандарта Паль Дардаи собирался поменять Зельке и даже после забитого мяча не изменил свое решение.

Тем временем, команда Юрия Вернидуба обязана была выходить вперед. На 61-й минуте Караваев не реализовал чистейший выход один на один. Хозяева продолжали натиск на ворота "Герты" и вскоре заработали перспективный штрафной. К мячу подошел вышедший на замену Андриевский и крутил классно в тот угол, где стоял вратарь. Ярстейн еще не сместился в середину, поэтому сумел достать мяч кончиками пальцев.     

На 77-й минуте одна из редких атак гостей могла закончиться голом.  После навеса с правого фланга Гречишкин отпустил Ибишевича, который оказался в гордом одиночестве на ближнем углу вратарской. Форвард пробил вторым касанием с разворота в ближний угол, но Лунин отбил мяч. И тут же луганчане организовали свой выпад. Юри вывел Опанасенко к воротам под углом, но Евгений не смог переиграть голкипера "Герты".

Впрочем, уже в следующей атаке "Заря" все же добилась своего. Караваев прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот точно на Сватка, а тот эффектным ударом пяткой послал мяч в сетку мимо Ярстейна – 2:1. Красивейший гол!

В оставшееся время гости пытались сравнять счет, отрядив в атаку большие силы. Однако подопечные Юрия Вернидуба не только уверенно оборонялись, но и пару раз могли поймать соперника на контратаке. Не получилось.  

"Заря" добывает вторую победу кряду в групповом турнире и всего на очко отстает от лидера квартета.

"Заря" – "Герта" – 2:1

Голы: Силас, 42 – 1:0. Зельке, 56 – 1:1. Сваток, 79 – 2:1.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Прийма (Сваток, 22), Сухоцкий, Гордиенко, Силас, Гречишкин, Харатин (Андриевский, 63), Караваев, Лунев (Громов, 81), Юри.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Лустенбергер, Майер, Вайзер, Эшвайн (Калу, 57), Лацаро, Зельке (Ибишевич, 57).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Славия Прага 3 5
2 Вильярреал 3 5
3 Астана 3 4
4 Маккаби Тель-Авив 3 1
Группа B М О
1 Динамо Киев 3 7
2 Янг Бойз 3 3
3 Партизан 3 2
4 Шкендербеу 3 2
Группа C М О
1 Лудогорец 3 7
2 Брага 3 6
3 Хоффенхайм 3 3
4 Истанбул ББ 3 1
Группа D М О
1 Милан 3 7
2 АЕК 3 5
3 Риека 3 3
4 Аустрия Вена 3 1
Группа E М О
1 Аталанта 3 7
2 Лион 3 5
3 Аполлон 3 2
4 Эвертон 3 1
Группа F М О
1 Локомотив Москва 3 5
2 Копенгаген 3 3
3 Шериф 3 3
4 Злин 3 2
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 3 9
2 Виктория Плзень 3 3
3 Лугано 3 3
4 Хапоэль Беэр-Шева 3 3
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 3 9
2 БАТЭ 3 4
3 Црвена Звезда 3 4
4 Кельн 3 0
Группа I М О
1 Зальцбург 3 7
2 Марсель 3 6
3 Коньяспор 3 3
4 Витория Гимарайнш 3 1
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 3 7
2 Заря Луганск 3 6
3 Атлетик Бильбао 3 2
4 Герта 3 1
Группа K М О
1 Лацио 3 9
2 Ницца 3 6
3 Витесс 3 1
4 Зульте-Варегем 3 1
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Реал Сосьедад 3 6
3 Русенборг 3 3
4 Вардар 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов