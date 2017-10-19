В первом матче украино-немецкого противостояния "Заря" переигрывает "Герту"

Свой второй домашний матч в групповом турнире Лиги Европы луганская "Заря" проводила против берлинской "Герты". Дебют на "Арене Львов" для команды Юрия Вернидуба получился неудачным – "черно-белые" проиграли шведскому "Эстерсунду". В отчетном матче болельщики украинского клуба были вправе рассчитывать на успешный исход. За минувший месяц "Заря" значительно улучшила свою игру, имея в своем активе пятиматчевую беспроигрышную серию.

"Герта" в немецком и европейском футболе известна как исключительно домашняя команда. Однако старт поединка во Львове "Старая дама" провела активнее соперника. Уже на 7-й минуте обрезка луганчан возле собственной штрафной едва не привела к голу. Однако после удара Вайзера, Лунин перевел мяч на угловой. А вскоре опасно пробивал и Эссвайн – мяч пролетел рядом со штангой.

"Заря" ближе к середине тайма сумела отодвинуть игру от своих ворот и вот уже Караваев бьет издали – Ярстейн забирает мяч намертво. А потом случился неприятный для луганчан эпизод, в результате которого Прийма получил повреждение. Продолжить игру защитник "черно-белых" не смог и Вернидубу пришлось делать вынужденную замену.

Ну а дальше на поле продолжилась обоюдоострая игра, в которой команды попеременно угрожали воротам соперника. Так в одной из атак "Герты" Зельке открылся на правом фланге, выполнил точную подачу на дальний край штрафной, откуда Эссвайн пробил слету в дальний угол, но совсем чуть-чуть не попал в створ.

А через несколько минут ответила достойно и "Заря". Юри после подачи с правого фланга выцарапал мяч в борьбе с Лустенбергером, воспользовался его неповоротливостью и "с носка" пульнул в дальний угол с линии вратарской, но просто не попал по воротам.

И все же до перерыва счет был открыт. Штарка нарушил правила на Луневе и луганчане получили право на опаснейший штрафной. К мячу подошел Силас и пробил на силу. Сфера прошила стенку и от руки голкипера немецкого клуба влетела в сетку – 1:0.

Вторую половину матча увереннее начали игроки "Зари". Но, как это часто бывает, хозяева увлеклись атаками и пропустили выпад "Герты". Гости заработали угловой, а после подачи Зельке с пяти метров вколотил мяч под перекладину – 1:1. Что интересно, еще до стандарта Паль Дардаи собирался поменять Зельке и даже после забитого мяча не изменил свое решение.

Тем временем, команда Юрия Вернидуба обязана была выходить вперед. На 61-й минуте Караваев не реализовал чистейший выход один на один. Хозяева продолжали натиск на ворота "Герты" и вскоре заработали перспективный штрафной. К мячу подошел вышедший на замену Андриевский и крутил классно в тот угол, где стоял вратарь. Ярстейн еще не сместился в середину, поэтому сумел достать мяч кончиками пальцев.

На 77-й минуте одна из редких атак гостей могла закончиться голом. После навеса с правого фланга Гречишкин отпустил Ибишевича, который оказался в гордом одиночестве на ближнем углу вратарской. Форвард пробил вторым касанием с разворота в ближний угол, но Лунин отбил мяч. И тут же луганчане организовали свой выпад. Юри вывел Опанасенко к воротам под углом, но Евгений не смог переиграть голкипера "Герты".

Впрочем, уже в следующей атаке "Заря" все же добилась своего. Караваев прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот точно на Сватка, а тот эффектным ударом пяткой послал мяч в сетку мимо Ярстейна – 2:1. Красивейший гол!

В оставшееся время гости пытались сравнять счет, отрядив в атаку большие силы. Однако подопечные Юрия Вернидуба не только уверенно оборонялись, но и пару раз могли поймать соперника на контратаке. Не получилось.

"Заря" добывает вторую победу кряду в групповом турнире и всего на очко отстает от лидера квартета.

"Заря" – "Герта" – 2:1

Голы: Силас, 42 – 1:0. Зельке, 56 – 1:1. Сваток, 79 – 2:1.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Прийма (Сваток, 22), Сухоцкий, Гордиенко, Силас, Гречишкин, Харатин (Андриевский, 63), Караваев, Лунев (Громов, 81), Юри.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Лустенбергер, Майер, Вайзер, Эшвайн (Калу, 57), Лацаро, Зельке (Ибишевич, 57).

Александр Никитин | http://soccernews.ru