В первом полуфинальном матче Кубка Лиги "Челси" и "Арсенал" голов не забивали

В рамках первого полуфинального матча Кубка английской Лиги уже четвертый раз в сезоне встретились два лондонских гранда "Челси" и "Арсенал". Обе встречи во внутреннем первенстве завершились вничью, а недавний матч на "Эмирейтс" не оставил равнодушным никого – команды выдали настоящую драму со всей необходимой для этого начинкой. Все понимали, что кубковое противостояние, да еще и в две встречи – это совсем другая история, никто на рожон лезть не будет, поэтому повторение сценария недельной давности было маловероятно. К тому же, как показывает статистика, "пушкарям" сложно даются поединки на "Стэмфорд Бридж". Ведь последняя победа в Западном Лондоне была добыта подопечными Арсена Венгера еще в 2011, когда в команде блистал Робин ван Перси.

Антонио Конте выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав. Разве что на этот раз главнокомандующих "синих" вместо Тьемуэ Бакайоко позицию в центре поля доверил Данни Дринкуотеру. "Арсенал" же привычно измученный травмами. Особенно от этого страдает линия обороны, за которую сегодня отвечали по сути резервисты Чемберс, Мустафи и Холдинг. Помимо всего прочего, мсье Венгер решил поберечь на ближайшие матчи Премьер-Лиги железобетонных игроков основы Петра Чеха, Алексиса Санчеса и Месута Озила, вместо которых на поле с первых минут появились Давид Оспина, Алекс Ивоби и Данни Уэлбэк соответственно.

Первый тайм откровенно разочаровал. Команды играли в довольно-таки среднем темпе, к тому же, часто допускали глупые ошибки. "Челси" активнее начал поединок, взял мяч под свой контроль, но опасные моменты стали возникать лишь ближе к экватору первой половины встречи. На 20-й минуте никто не мешал Ляказетту с метров десяти нанести прицельный плотный удар, но вместо этого француз запулил сферу высоко на трибуны. "Пенсионеры" быстро ответили двумя подряд выпадами, которые завершались ударом Мозеса, но Оспина не дрогнул.

Самый резонансный эпизод случился под занавес первого тайма, когда Мозес снес в собственной штрафной площади Мэйтленда-Найлза, но арбитр не рискнул назначить пенальти. С началом второй 45-ти минутки подопечные Антонио Конте вдруг вспомнили о том, что играют у себя дома и стали играть в атаку более агрессивно. При потере мяча "синие" мгновенно вступали в отбор, предпочитая действовать от себя. Очень много работы появилось у Давида Оспины. Футболисты "Челси" много нагружали колумбийского дублера, но он, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, находился в прекрасной форме.

С выходом на поле Алексиса Санчеса игра "Арсенала" несколько оживилась, но в конечном итоге, матч закончился с тем же счетом, с которым и начался.

"Челси" – "Арсенал" – 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер (Виллиан, 68), Алонсо, Фабрегас, Азар (Бакайоко, 84), Мората (Батшуайи, 87)

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Уилшер (Эльнени, 57), Джака, Мэйтленд-Найлз, Ивоби, Уэлбек, Ляказетт (Санчес, 66)

Богдан Архипенко

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