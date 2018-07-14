В первом предсезонном матче "Арсенала" Обамеянг отметился хет-триком уже к 17-й минуте

В первом предсезонном матче лондонского "Арсенала" его форвард Пьер-Эмерик Обамеянг отметился хет-триком уже к 17-й минуте.

Так, габонец поразил ворота команды "Борхэм Вуд" на 7-й, 9-й и 17-й минутах. Третий свой мяч в ворота соперников он забил с 11-метровой отметки.

К 40-й минуте встречи "канониры" обыгрывают соперника уже со счетом 5:0.

Напомним, Эмери сделал громкое заявление о составе "Арсенала". | soccernews.ru