В первом предсезонном матче "Бавария" разгромила команду из шестого дивизиона Германии со счетом 9:1

В первом предсезонном матче мюнхенская "Бавария" разгромила "Эрланген", выступающий в шестом по силе дивизионе Германии, со счетом 9:1.

"Эрланген" - "Бавария" - 1:9

Голы: Эвина, 16 - 0:1, Фридль, 19 - 0:2, Эвина, 28 - 0:3, Коман, 30 - 0:4, Коман, 41 - 0:5, Штрайн, 53 - 0:6, Хингерль, 78 - 0:7, Обемайр, 83 - 0:8, ?, 90+3 - 1:8, Хингерль, 90+6 - 1:9.

"Бавария" (стартовый состав): Штарке, Эвина, Турккалеси, Бернат, Коман, Мартинес, Мюллер, Пантович, Тиллман, Фридль, Хуммельс.

Напомним, "Бавария" отказала "Интеру" в трансфере Видаля. | soccernews.ru