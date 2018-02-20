В первом тайме игры с "Челси" "Барселона" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника

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В первом тайме игры с "Челси" "Барселона" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперникаВ первом тайме матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси", который в эти минуты проходит на "Стэмфорд Бридж", каталонская "Барселона" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Как информирует OptaJose, последний раз такое с "сине-гранатовыми" в самом престижном европейском клубном турнире случалось в феврале 2016-го года, когда их соперником была другая команда из столицы Британии - "Арсенал".

Напомним, Алаба сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru

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