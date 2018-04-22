В первом тайме матча против "Суонси" сразу пять игроков "Манчестер Сити" отдали больше точных передач, нежели вся команда соперника

В первом тайме сегодняшнего матча английской Премьер-Лиги против "Суонси" сразу пять игроков "Манчестер Сити" отдали больше точных передач, нежели вся команда соперника.

Так, по истечению первой половины игры в активе Илкая Гюндогана, Венсана Компани, Эмерика Ляпорта, Фабиана Делфа и Давила Силвы имелось соответственно 89, 87, 86, 69 и 68 пасов на своих партнеров по команде, которые дошли до своего адресата. За это же промежуток игрового времени все игроки "лебедей" удосужились сделать только 58 точных передач.

Напомним, в игре с "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru