В первом тайме матча против "Суонси" сразу пять игроков "Манчестер Сити" отдали больше точных передач, нежели вся команда соперника

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В первом тайме матча против "Суонси" сразу пять игроков "Манчестер Сити" отдали больше точных передач, нежели вся команда соперникаВ первом тайме сегодняшнего матча английской Премьер-Лиги против "Суонси" сразу пять игроков "Манчестер Сити" отдали больше точных передач, нежели вся команда соперника.

Так, по истечению первой половины игры в активе Илкая Гюндогана, Венсана Компани, Эмерика Ляпорта, Фабиана Делфа и Давила Силвы имелось соответственно 89, 87, 86, 69 и 68 пасов на своих партнеров по команде, которые дошли до своего адресата. За это же промежуток игрового времени все игроки "лебедей" удосужились сделать только 58 точных передач.

Напомним, в игре с "Суонси" "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
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