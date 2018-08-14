В первом тайме "Спартак" и ПАОК голов не забили

В первом тайме ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов московский "Спартак" и греческий ПАОК голов не забили.

Несмотря на то, что забивать нужно "красно-белым" преимущество по ударам в стартовые 45 минут имели подопечные Рэзвана Луческу - три против четырех (ноль против двух в створ ворот). Мячом также больше владели гости - 47% на 53%.

Напомним, на 32-й минуте игры "Спартак" остался в меньшинстве. | soccernews.ru