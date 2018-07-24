В первом туре Ла Лиги "Барселона" сыграет с "Алавесом", "Реал" - с "Хетафе", а "Атлетико" - с "Валенсией"

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В первом туре Ла Лиги "Барселона" сыграет с "Алавесом", "Реал" - с "Хетафе", а "Атлетико" - с "Валенсией"Сегодня был обнародован календарь испанской Ла Лиги на сезон 2018/2019. Так, в первом туре чемпионата 18-го и 19-го августа сыграют:

"Атлетик" - "Леганес"

"Бетис" - "Леванте"

"Сельта" - "Эспаньол"

"Эйбар" - "Уэска"

"Жирона" - "Вальядолид"

"Райо Вальекано" - "Севилья"

"Барселона" - "Алавес"

"Валенсия" - "Атлетико"

"Реал" - "Хетафе"

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад"

Напомним, "Барселона" согласовала трансфер Малкома. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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