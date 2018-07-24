В первом туре Ла Лиги "Барселона" сыграет с "Алавесом", "Реал" - с "Хетафе", а "Атлетико" - с "Валенсией"

Сегодня был обнародован календарь испанской Ла Лиги на сезон 2018/2019. Так, в первом туре чемпионата 18-го и 19-го августа сыграют:

"Атлетик" - "Леганес"

"Бетис" - "Леванте"

"Сельта" - "Эспаньол"

"Эйбар" - "Уэска"

"Жирона" - "Вальядолид"

"Райо Вальекано" - "Севилья"

"Барселона" - "Алавес"

"Валенсия" - "Атлетико"

"Реал" - "Хетафе"

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад"

Напомним, "Барселона" согласовала трансфер Малкома. | soccernews.ru