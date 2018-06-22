В первом туре РФПЛ "Спартак" сыграет с "Оренбургом", ЦСКА - с "Крыльями Советов"

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В первом туре РФПЛ "Спартак" сыграет с "Оренбургом", ЦСКА - с "Крыльями Советов"

Стало известно, с кем сыграют команды Премьер-лиги в первом туре.

Старт чемпионата России запланирован на 29 июля.

1 тур

"Крылья Советов" – ЦСКА

"Ростов" – "Ахмат"

"Енисей" – "Зенит"

"Арсенал" – "Динамо"

"Рубин" – "Краснодар"

"Урал" – "Анжи"

"Уфа" – "Локомотив"

"Спартак" – "Оренбург"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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