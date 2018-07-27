В первом туре Серии А "Ювентус" сыграет с "Кьево", "Наполи" - с "Лацио"

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В первом туре Серии А "Ювентус" сыграет с "Кьево", "Наполи" - с "Лацио"Состоялась жеребьевка календаря итальянской Серии А на сезон 2018/2019. По ее итогам стало известно, что в первом туре нового чемпионата сыграют:

"Аталанта" - "Фрозиноне"

"Болонья" - СПАЛ

"Кьево" - "Ювентус"

"Эмполи" - "Кальяри"

"Лацио" - "Наполи"

"Милан" - "Дженоа"

"Парма" - "Удинезе"

"Сампдория" - "Фиорентина"

"Сассуоло" - "Интер"

"Торино" - "Рома"

Напомним,  Роналду советует "Ювентусу" подписать вингера ПСЖ. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
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