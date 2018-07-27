В первом туре Серии А "Ювентус" сыграет с "Кьево", "Наполи" - с "Лацио"

Состоялась жеребьевка календаря итальянской Серии А на сезон 2018/2019. По ее итогам стало известно, что в первом туре нового чемпионата сыграют:

"Аталанта" - "Фрозиноне"

"Болонья" - СПАЛ

"Кьево" - "Ювентус"

"Эмполи" - "Кальяри"

"Лацио" - "Наполи"

"Милан" - "Дженоа"

"Парма" - "Удинезе"

"Сампдория" - "Фиорентина"

"Сассуоло" - "Интер"

"Торино" - "Рома"

Напомним, Роналду советует "Ювентусу" подписать вингера ПСЖ. | soccernews.ru