В первые полчаса матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" было травмировано три игрока
В первые полчаса матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" (0:0, перерыв) было травмировано три футболиста.
Все замены были проведены в течении 10 минут. Первым травму получил полузащитник "МЮ" Андер Эррера, далее был заменен хавбек манкунианцев Хуан Мата. На 31-й минуте Дэниел Старридж вышел на замену форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.
На данный момент "Ливерпуль" занимает 2 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 65 баллов. "МЮ" отстает от команды на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11