В первые полчаса матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" было травмировано три игрока

В первые полчаса матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" (0:0, перерыв) было травмировано три футболиста.

Все замены были проведены в течении 10 минут. Первым травму получил полузащитник "МЮ" Андер Эррера, далее был заменен хавбек манкунианцев Хуан Мата. На 31-й минуте Дэниел Старридж вышел на замену форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

На данный момент "Ливерпуль" занимает 2 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 65 баллов. "МЮ" отстает от команды на 14 очков.

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