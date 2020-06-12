В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих
В АПЛ клубы договорились о поддержке темнокожих в первых 12 играх после возобновления чемпионата.
Как сообщает Sky Sports, на майках игроков вместо фамилий будет слоган Black Lives Matter ("Жизни черных важны").
Кроме того, до окончания сезона на форме футболистов будет размещен логотип этого движения и нашивка в знак благодарности врачам, которые борются с коронавирусом.
Напомним, что розыгрыш АПЛ возобновится 17 июня.
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|13
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18