В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих

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В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих

В АПЛ клубы договорились о поддержке темнокожих в первых 12 играх после возобновления чемпионата.

Как сообщает Sky Sports, на майках игроков вместо фамилий будет слоган Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

Кроме того, до окончания сезона на форме футболистов будет размещен логотип этого движения и нашивка в знак благодарности врачам, которые борются с коронавирусом.

Напомним, что розыгрыш АПЛ возобновится 17 июня.

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