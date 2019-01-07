В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Кокорина

В Санкт-Петербурге у стадиона "Газпром - Арена" прошел флешмоб в поддержку игрока "Зенита" Александра Кокорина.

Фанаты собрались у памятника Сергею Кирову и поздравили Кокорина с Рождеством, сфотографировавшись на фоне домашнего стадиона "Зенита".

У "Газпром - Арены" прошел флешмоб в поддержку Кокорина. Поздравили с Рождеством pic.twitter.com/MquZbTQGY5 — Igor Novikov (@_novikov_igor) 7 января 2019 г.

"Зенит" с 34 баллами занимает лидирующее место в турнирной таблице РПЛ.

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