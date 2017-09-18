В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"

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В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"

Десятый тур чемпионата России по футболу завершался в Санкт-Петербурге, где "Зенит" Роберто Манчини принимал на своем стадионе "Уфу" Сергея Семака. Хозяева играют по очень плотному графику, ведь еще несколько дней назад они представляли свою страну в еврокубках: в рамках Лиги Европы был разгромлен македонский "Вардар" – 5:0. Теперь же им предстояло укрепить свои позиции и во внутреннем первенстве. Уфимцы перед матчем располагались на 10 месте турнирной таблицы. Очки им тоже были очень необходимы, ведь обезопасить себя от вылета – главная задача в краткосрочной перспективе.

Первые несколько минут матча прошли в равной борьбе, соперники активно шли в атаку, правда, делали это небольшими силами. Вскоре "Зенит" обозначил свое преимущество серией опасных моментов. Сначала после розыгрыша стандарта и неудачного выноса Дзюба принял грудью мяч на левом углу вратарской и нанес опасный удар по воротам Беленова, однако голкипер справился. А затем Ерохин после паса того же Дзюбы пробивал из пределов штрафной, однако его удар пришелся точно по центру - Беленов снова в игре.

После следующей атаки питерцев счет был открыт: Краневиттер получил мяч на чужой половине и проникающим пасом вывел Дриусси один на один с голкипером, а аргентинец пробил в ближний угол – 1:0. Вдохновил хозяев забитый гол, и они тут же попытались увеличить свое преимущество, однако удар Дриусси с убойной позиции пришелся в защитника, а с выстрелом Нобоа справился Беленов.

В середине тайма в ворота "Уфы" был назначен пенальти. После подачи с углового в штрафную гостей мяч угодил в Засеева, а затем от Игбоуна вышел за лицевую. Игрок "Зенита" тут же  вернул его в поле сильным ударом, мяч полетел в Засеева, который выставил руки, остановил мяч и услышал свисток арбитра. Появилась информация, что Засеев сыграл рукой при первом касании мяча, однако с этим тоже можно поспорить. К мячу подошел Кришито, и итальянец спокойно переиграл Беленова – 2:0.

На исходе получаса игры "Уфа" ответила неплохим ударом Облякова с дальней дистанции – Лунев в эффектно прыжке перевел мяч на угловой. "Зенит" в оставшееся время больше владел мячом, но попытки питерцев обострить игру ни к чему не приводили. Лишь в концовке тайма Иванович, после подачи с угла поля от Нобоа, опасно пробил головой по воротам гостей – немного неточно.

Второй тайм "Уфа" начала поактивнее, однако первая же вылазка питерцев к чужим воротам завершилась опасным ударом: Кокорин получил мяч на левом фланге, сместился в центр, попутно обыграв защитника гостей, и пробил в угол правый угол ворот Беленова – голкипер уфимцев с трудом перевел сферу на угловой. У гостей игра в атаке совсем не клеилась, и в этом прежде всего заслуга "Зенита". Питерские футболисты очень высоко встречали уфимцев и не позволяли себе где-то недорабатывать – все единоборства выигрывали хозяева. В одной из контратак "Зенита" Кокорин по центру прорывался к воротам гостей, однако передержал мяч форвард Зенита, хотя его партнер по команде совершенно один просил мяч на правом углу штрафной.

В начале последней трети тайма "Зенит" сделал счет разгромным: Ригони прострелил во вратарскую, мяч подхватил Дзюба, отпасовал на Нобоа, а Кристиан дальше на левый угол вратарской, где одинокий Кокорин забил свой 7-й гол в Премьер-Лиге – 3:0. Через несколько минут мог Александр оформить дубль: вывел его Нобоа на свидание с голкипером, однако переиграть Беленова форварду "Зенита" не удалось.

"Зенит" –  "Уфа" – 3:0

Голы: Дриусси, 9 – 1:0, Кришито, 22, с пенальти – 2:0, Кокорин, 77 - 3:0.

"Зенит": Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Ерохин, Нобоа (Капленко, 82), Краневиттер, Кокорин, Дриусси (Ригони, 64), Дзюба.

"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Табидзе, Живоглядов, Обляков (Ванек, 63), Стоцкий, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Игбоун, Фатаи (Сысуев, 72).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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комментарии
Евгений

Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!! Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!! Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!! Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы! Это отлично видно при видеоповторе. Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил! Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!! Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!! Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы! Есть новый судейский скандал! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!! ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова. Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова??? На 80-ой минуте в матче Локомотива и Амкара, мяч попадает в штрафной, в руку игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит пенальти, а Галимов, за такое же нарушение в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Вот вам скандальное судейство в нашем чемпионате! В пользу Зенита ставят, а в пользу Локомотива НЕ СТАВЯТ!!! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.

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