В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"
Десятый тур чемпионата России по футболу завершался в Санкт-Петербурге, где "Зенит" Роберто Манчини принимал на своем стадионе "Уфу" Сергея Семака. Хозяева играют по очень плотному графику, ведь еще несколько дней назад они представляли свою страну в еврокубках: в рамках Лиги Европы был разгромлен македонский "Вардар" – 5:0. Теперь же им предстояло укрепить свои позиции и во внутреннем первенстве. Уфимцы перед матчем располагались на 10 месте турнирной таблицы. Очки им тоже были очень необходимы, ведь обезопасить себя от вылета – главная задача в краткосрочной перспективе.
Первые несколько минут матча прошли в равной борьбе, соперники активно шли в атаку, правда, делали это небольшими силами. Вскоре "Зенит" обозначил свое преимущество серией опасных моментов. Сначала после розыгрыша стандарта и неудачного выноса Дзюба принял грудью мяч на левом углу вратарской и нанес опасный удар по воротам Беленова, однако голкипер справился. А затем Ерохин после паса того же Дзюбы пробивал из пределов штрафной, однако его удар пришелся точно по центру - Беленов снова в игре.
После следующей атаки питерцев счет был открыт: Краневиттер получил мяч на чужой половине и проникающим пасом вывел Дриусси один на один с голкипером, а аргентинец пробил в ближний угол – 1:0. Вдохновил хозяев забитый гол, и они тут же попытались увеличить свое преимущество, однако удар Дриусси с убойной позиции пришелся в защитника, а с выстрелом Нобоа справился Беленов.
В середине тайма в ворота "Уфы" был назначен пенальти. После подачи с углового в штрафную гостей мяч угодил в Засеева, а затем от Игбоуна вышел за лицевую. Игрок "Зенита" тут же вернул его в поле сильным ударом, мяч полетел в Засеева, который выставил руки, остановил мяч и услышал свисток арбитра. Появилась информация, что Засеев сыграл рукой при первом касании мяча, однако с этим тоже можно поспорить. К мячу подошел Кришито, и итальянец спокойно переиграл Беленова – 2:0.
На исходе получаса игры "Уфа" ответила неплохим ударом Облякова с дальней дистанции – Лунев в эффектно прыжке перевел мяч на угловой. "Зенит" в оставшееся время больше владел мячом, но попытки питерцев обострить игру ни к чему не приводили. Лишь в концовке тайма Иванович, после подачи с угла поля от Нобоа, опасно пробил головой по воротам гостей – немного неточно.
Второй тайм "Уфа" начала поактивнее, однако первая же вылазка питерцев к чужим воротам завершилась опасным ударом: Кокорин получил мяч на левом фланге, сместился в центр, попутно обыграв защитника гостей, и пробил в угол правый угол ворот Беленова – голкипер уфимцев с трудом перевел сферу на угловой. У гостей игра в атаке совсем не клеилась, и в этом прежде всего заслуга "Зенита". Питерские футболисты очень высоко встречали уфимцев и не позволяли себе где-то недорабатывать – все единоборства выигрывали хозяева. В одной из контратак "Зенита" Кокорин по центру прорывался к воротам гостей, однако передержал мяч форвард Зенита, хотя его партнер по команде совершенно один просил мяч на правом углу штрафной.
В начале последней трети тайма "Зенит" сделал счет разгромным: Ригони прострелил во вратарскую, мяч подхватил Дзюба, отпасовал на Нобоа, а Кристиан дальше на левый угол вратарской, где одинокий Кокорин забил свой 7-й гол в Премьер-Лиге – 3:0. Через несколько минут мог Александр оформить дубль: вывел его Нобоа на свидание с голкипером, однако переиграть Беленова форварду "Зенита" не удалось.
"Зенит" – "Уфа" – 3:0
Голы: Дриусси, 9 – 1:0, Кришито, 22, с пенальти – 2:0, Кокорин, 77 - 3:0.
"Зенит": Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Ерохин, Нобоа (Капленко, 82), Краневиттер, Кокорин, Дриусси (Ригони, 64), Дзюба.
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Табидзе, Живоглядов, Обляков (Ванек, 63), Стоцкий, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Игбоун, Фатаи (Сысуев, 72).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"
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