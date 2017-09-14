В PlayStation знатно потроллили Моуринью

В PlayStation ответили на слова португальского наставника Жозе Моуринью о том, что его команда в матче Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0) играла в "фэентези-футбол".

"Извини, Жозе. В PlayStation не паркуют автобусы. Мы существуем для развлечения", - говорится в сообщении бренда.

Напомним, что наставник "МЮ" заявил следующее: "Мы играли не в футбол, а в PlayStation, фэнтези-футбол. Все эти финты и прочая эквилибристика – мне это не нравится. Мы играли авантюрно, а соперника надо уважать. Не знаю, придется ли считать по итогам группового этапа разницу мячей". | http://soccernews.ru