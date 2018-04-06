В победу сборной России на ЧМ-2018 верят лишь 4 процента россиян

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В победу сборной России на ЧМ-2018 верят лишь 4 процента россиян

Всего 4 процента россиян, которые следят за футболом, верят в победу сборной России на Чемпионате Мира-2018.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

17 процентов думают, что россиянам удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14 процентов полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф.

9 процентов участников опроса верит в выход команды в четвертьфинал. По 6  процентов опрошенных верят в выход команды в полуфинал и финал.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

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