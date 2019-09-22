В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

В поддержку форварда "Зенита" Артема Дзюбы на сайте change.org создана петиция, которая называется: "Записать гол Дзюбы в зачет клуба Григория Федотова".

Ранее футболист сам обратился к болельщикам с просьбой о том, чтобы фанаты создали петицию, чтобы его отмененный гол в матче 10-го тура РПЛ "Рубину" (0:5) засчитали.

Напомним, 31-летний футболист забил 6-й гол в матче в конце второго тайма, однако после просмотра VAR мяч отменили из-за офсайда.

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России.

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