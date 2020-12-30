В Подмосковье сожгли фигуру Дзюбы

В подмосковном Подольске сожгли статую нападающего "Зенита" и сборной России Артем Дзюбы, украшенного к Новому году, сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестный подошел к фигуре и поджег ее. Полиция ведет расследование.

Напомним, что ранее фигуру воровали девушки. Кроме того вандалы отпиливали статуе голову.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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