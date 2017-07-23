В Поднебесную на мгновение: "Интер" встретится с "Лионом" в Международном кубке Чемпионов

"Интер" – "Лион"

Стадион: "Олимпийского спортцентра" (Нанкин, Китай)

Начало матча: 15:05

В процессе подготовки к новому сезону итальянский "Интер" и французский "Лион" проведут товарищескую встречу в китайском городе Нанкин. Матч состоится в рамках Международного кубка Чемпионов и завершит серию игр китайской группы. Любопытно, что в отличие от большинства команд, "Лион" сыграет только один поединок на турнире.

На протяжении текущего месяца клубы активно проводят товарищеские встречи. Так "Интер" сначала одолел скромный "Ваттенс" (2:1) из Австрии, потерпел поражение от немецкого "Нюрнберга" со счетом 1:2, а в крайнем матче разошелся миром с "Шальке 04" из Гельзенкирхена (1:1). Причем в поединке против "горняков" миланцы сумели отыграться на 70-й минуте, благодаря мячу Мурильо. Напомним, что к новому сезону "Интер" готовит новый наставник – Лучано Спалетти.

Но на трансферном рынке миланцы ведут себя пока что не очень активно. Клуб приобрел несколько отличных футболистов. Среди них можно выделить Шакири, Борха Валеро и Паддели. Однако в скором времени "Интер" может расстаться с одним из своих лидеров. На сегодняшний день главным трансферным вопросом миланцев является продажа в "Манчестер Юнайтед" хорватского атакующего полузащитника Ивана Перишича. "Интер" хочет получить за хорвата 50 миллионов фунтов стерлингов, а сам Перишич мечтает стать игроком команды Жозе Моуриньо.

"Лион" выглядит солидно в товарищеских матчах. И если победу над клубом "Бур-Перонна" (3:1) из второй французской трудно оценивать всерьез, то виктория над "Селтиком" (4:0) и особенно успех в последнем матче против "Аякса" со счетом 2:0 говорят о хорошей форме, в которой находится "Лион". Отметим, что в межсезонье команду покинул лучший бомбардир клуба Александр Ляказетт, который ныне защищает цвета лондонского "Арсенала". Также Лион покинули еще ряд ключевых исполнителей. При этом на их место пришли перспективные игроки, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Клуб приобрел таких исполнителей как Марсал, Диас, Траоре, Менди и Тете. За этих игроков французы заплатили сумму в 30,5 млн. евро. Такие траты стали возможны после масштабной распродажи лидеров прошлого сезона. За Вальбуэна, Толиссо, Гоналона, Ляказета и Рыбуса клуб получил 104, 5 миллиона евро.

Что касается истории встреч между собой, то последний раз эти команды пересекались 15 лет назад в рамках группового этапа ЛЧ, когда более успешными оказались французы – выездная победа (1:2) и домашняя ничья (3:3).

Интересные факты противостояния "Интера" и "Лиона":

Встреча с "Интером" станет единственной для "Лиона" в рамках МКЧ

Из ряда последних контрольных встреч "Интер" выиграл в одной

В трех товарищеских играх июля "Лион" забил 9 мячей

Последняя встреча команд состоялась 22 октября 2002 года во Франции и завершилась ничьей (3:3)

Ориентировочные составы на игру:

"Интер": Ханданович – Шкриниар, Мурильо, Миранда, Д’Амброзио, Брозович, Кандрева, Гальярдини, Кондогбья, Перишич, Эдер.

"Лион": Лопеш – Диакаби, Маммана, Менди, Марсал, Дардер, Тусар, Депай, Фекир, Кастильо, Корне.

Прогноз на матч "Интер" – "Лион":

Несмотря на то, что "Лион" лишился своих ведущих исполнителей, команда отлично выглядит на предсезонном этапе. Впрочем, соперник уровня "Интера" французам еще не попадался. Миланцы наверняка ставят серьезные задачи на поединки Международного кубка Чемпионов, а вот "Лион" в этом турнире сыграет только один матч, поэтому результат может не ставить во главу угла. В любом случае команды постараются порадовать зрителей атакующими действиями, поэтому впору ожидать множество голов.

Что до букмекеров, то они отдают небольшое преимущество "Интеру" (на победу миланцев коэффициент 2.20). На успех представителя Франции можно сделать ставку с коэффициентом 3.20. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru