В подписании Алиссона заинтересованы три европейских топ-клуба

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В подписании Алиссона заинтересованы три европейских топ-клубаВ подписании голкипера итальянской "Ромы" Алиссона заинтересованы сразу три европейских топ-клуба.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил известный журналист Sky Sport Italia Аугусто Де Бартоло. В частности, он заявил: "Ливерпуль" по-прежнему очень заинтересован в Алиссоне, и отношения между "красными" и "цыганами" сложились очень хорошие после трансфера Мохамеда Салаха на "Энфилд" в прошлом июне. ПСЖ может также сделать предложение этим летом. Выжидательную позицию заняла "Бавария", которая ждет, когда восстановится Мануэль Нойер после травмы ноги, прежде чем решить, присоединиться или нет к гонке за Алиссоном".

Напомним, сегодня "Рома" сыграет против "Шахтера". | soccernews.ru

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