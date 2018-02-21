В подписании Алиссона заинтересованы три европейских топ-клуба

В подписании голкипера итальянской "Ромы" Алиссона заинтересованы сразу три европейских топ-клуба.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил известный журналист Sky Sport Italia Аугусто Де Бартоло . В частности, он заявил: " Ливерпуль" по-прежнему очень заинтересован в Алиссоне, и отношения между "красными" и "цыганами" сложились очень хорошие после трансфера Мохамеда Салаха на "Энфилд" в прошлом июне. ПСЖ может также сделать предложение этим летом. Выжидательную позицию заняла "Бавария", которая ждет, когда восстановится Мануэль Нойер после травмы ноги, прежде чем решить, присоединиться или нет к гонке за Алиссоном ".