В подписании Бензема заинтересованы клубы АПЛ, Серии А и Лиги 1

В подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема заинтересованы клубы английской Премьер-Лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Как информирует испанская пресса, 30-летний француз, ввиду критики в свой адрес со стороны болельщиков королевского клуба, уже дал поручение своим агентам изучить поступившие ему предложения.

В нынешнем сезоне Бензема забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Реал".

Напомним, фанаты "Реала" могут потребовать досрочной продажи Бензема. | soccernews.ru