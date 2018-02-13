В подписании Бензема заинтересованы клубы АПЛ, Серии А и Лиги 1
В подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема заинтересованы клубы английской Премьер-Лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.
Как информирует испанская пресса, 30-летний француз, ввиду критики в свой адрес со стороны болельщиков королевского клуба, уже дал поручение своим агентам изучить поступившие ему предложения.
В нынешнем сезоне Бензема забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Реал".
Напомним, фанаты "Реала" могут потребовать досрочной продажи Бензема. | soccernews.ru
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