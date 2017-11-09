В подписании Бензема заинтересованы три европейских гранда

Теги карим бенземаманчестер ситиарсенал лондонпсжреал мадрид

В подписании Бензема заинтересованы три европейских грандаВ подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема заинтересованы сразу три европейских гранда, информирует испанская пресса.

Так, подписать 29-летнего нападающего "сливочных" готовы лондонский "Арсенал", ПСЖ и "Манчестер Сити", в котором француза рассматривают в качестве замены Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Реал".

Напомним, Бензема вместе с Роналду и Бэйлом принял участие во вчерашней тренировке "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов