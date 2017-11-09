В подписании Бензема заинтересованы три европейских гранда

В подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема заинтересованы сразу три европейских гранда, информирует испанская пресса.

Так, подписать 29-летнего нападающего "сливочных" готовы лондонский "Арсенал", ПСЖ и "Манчестер Сити", в котором француза рассматривают в качестве замены Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Реал".

Напомним, Бензема вместе с Роналду и Бэйлом принял участие во вчерашней тренировке "Реала". | soccernews.ru