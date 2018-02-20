В подписании Де Врея заинтересованы четыре европейских топ-клуба

Теги атлетико мадридлациостефан де врейбарселоначелсиинтер милан

В подписании Де Врея заинтересованы четыре европейских топ-клубаВ подписании защитника римского "Лацио" Стефана Де Врея заинтересованы четыре европейских топ-клуба, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, побороться за 26-летнего бека "орлов" следующим летом будут готовы каталонская "Барселона", мадридский "Атлетико", лондонский "Челси" и миланский "Интер". Перейти в новый клуб голландец сможет совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с римлянами истекает по окончанию текущего сезона, а продлевать его игрок не будет.

Напомним, Де Врей уже точно покинет "Лацио". | soccernews.ru

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