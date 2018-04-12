В подписании Дибалы заинтересованы четыре топ-клуба

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В подписании Дибалы заинтересованы четыре топ-клубаВ подписании форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы заинтересованы сразу четыре европейских топ-клуба.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, ближайшим летом предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "старой синьоры" могут мадридские "Атлетико" и "Реал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Дибала прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 32 54
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