В подписании Крооса заинтересованы три топ-клуба

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В подписании Крооса заинтересованы три топ-клубаВ подписании полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса заинтересованы сразу три европейских топ-клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, побороться за 27-летнего хавбека "сливочных", если те решатся с ним расстаться, будут готовы английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а также французский ПСЖ.

Напомним, Перес уже определился со стоимостью Крооса. | soccernews.ru

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