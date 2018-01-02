В подписании Крооса заинтересованы три топ-клуба

В подписании полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса заинтересованы сразу три европейских топ-клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, побороться за 27-летнего хавбека "сливочных", если те решатся с ним расстаться, будут готовы английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а также французский ПСЖ.

Напомним, Перес уже определился со стоимостью Крооса. | soccernews.ru