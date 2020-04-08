В подписании Месси заинтересованы два клуба

"Интер" рассматривает вариант с подписанием капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" попытается заполучить 32-летнего аргентинца в следующем сезоне. В ближайшее время клуб может начать переговоры с игроком.

По информации источника, у Месси также есть предложение от его родного клуба "Ньюэллз Олд Бойз".

Напомним, что соглашение Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. За первую команду он выступает с 2005 года.

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