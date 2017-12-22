В подписании Мхитаряна заинтересован гранд из АПЛ

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедмесут озилгенрих мхитарян

В подписании Мхитаряна заинтересован гранд из АПЛЛондонский "Арсенал" заинтересовался полузащитником "Манчестер Юнайтед" Генрихом Мхитаряном, информирует Express.

Как информирует Express, "канониры" рассматривают вопрос о приобретении 28-летнего хавбека "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно. В "Арсенале" армянин должен будет стать заменой для Месута Озила, который следующим летом может перебраться в... "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мхитарян признан лучшим футболистом Армении в 7-й раз подряд. | soccernews.ru

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