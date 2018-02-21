В подписании Ругани заинтересованы несколько клубов АПЛ

В подписании защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани заинтересованы сразу несколько клубов английской Премьер-Лиги.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил агент 23-летнего бека Давиде Торча. В частности, он сказал: "Даниэле - игрок мирового класса, он может играть в любой лиге мира. Он - молод и имеет очень элегантный стиль игры, как для защитника. Могу вас заверить, что в нем заинтересованы несколько клубов Премьер-Лиги".

Напомним, "Ювентус" заинтересован в подписании хавбека "Милана". | soccernews.ru