В подписании Себальоса заинтересованы три европейских топ-клуба

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В подписании Себальоса заинтересованы три европейских топ-клубаВ подписании полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса заинтересованы сразу три европейских топ-клуба.

Так, по сведениям CalcioMercato, ближайшим летом побороться за 21-летнего хавбека королевского клуба будут готовы "Ливерпуль", туринский "Ювентус" и "Милан". Трансфер своего игрока "сливочные" оценивают в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 гола в 17 играх за "Реал".

Напомним, Зидан извинился перед Себальосом. | soccernews.ru

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