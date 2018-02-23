В подписании Себальоса заинтересованы три европейских топ-клуба

В подписании полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса заинтересованы сразу три европейских топ-клуба.

Так, по сведениям CalcioMercato, ближайшим летом побороться за 21-летнего хавбека королевского клуба будут готовы "Ливерпуль", туринский "Ювентус" и "Милан". Трансфер своего игрока "сливочные" оценивают в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 гола в 17 играх за "Реал".