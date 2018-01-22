В подписании защитника "Арсенала" заинтересован лично Каррера

Теги спартак москвамассимо каррераарсенал туламаксим беляев

В подписании защитника "Арсенала" заинтересован лично КаррераМосковский "Спартак" продолжает вести переговоры по подписанию защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.

Как информирует Чемпионат, в услугах 26-летнего бека заинтересован лично главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

В нынешнем сезоне Беляев забил 1 гол в 19 играх за "Арсенал".

Напомним, "Спартак" уже достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу. | soccernews.ru

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Блин, я думал вы про настоящий Арсенал говорите.

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