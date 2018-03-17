В погоне за конкурентами: "Краснодар" против "Уфы"
"Краснодар" – "Уфа"
Стадион: "Краснодар" (Россия)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)
В рамках 23 тура чемпионата России в гости к "Краснодару" Игоря Шалимова пожалует "Уфа" Сергея Семака. Несмотря на то, что соперников в турнирной таблице разделяет всего две строчки, задачи на концовку сезона у них абсолютно разные. "Быки" пока еще продолжают бороться за чемпионство, однако задачей минимум для них будет попадание в зону Лиги Чемпионов. "Горожане" же вряд ли пробьются еврокубки, и сохранение текущего шестого места будет считать огромным успехом для клуба из Башкоркостана.
Неплохой ход "Краснодара" в Премьер-Лиге, включивший в себя 4 победы подряд, прервало московское "Динамо" – ничья 0:0 на "Арене Химки". На текущий момент "быки" располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. От идущих впереди ЦСКА и "Спартака" "черно-зеленые" отстают всего на 1 балл, так что концовка чемпионата должна получиться очень жаркой. Последние результаты "Краснодара" уменьшили давление на главного тренера команды, а ведь еще осенью каждый болельщик команды желал отставки Шалимова.
"Уфа" в текущем сезоне не перестает удивлять футбольную общественность своими результатами. И даже после паузы в чемпионате команда не сбавляет оборотов: ничья с московским "Динамо" (1:1) и победа над "Анжи" (3:2) являются тому подтверждением. Правда, 7 из 8 побед "горожан" в Премьер-Лиге были добыты на домашней арене. Последняя выездная виктория подопечных Семака датирована лишь июлем 2017 года. С краснодарцами "Уфа" играет не лучшим образом, но грядущий поединок вполне способен перевернуть это статистику.
Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Уфы":
В 4 последних матчах против "Уфы" краснодарцы не пропустили ни одного гола.
"Горожане" не могут победит в 10 гостевых поединках Премьер-Лиги к ряду.
Быки не проигрывают "Уфе" на протяжении 6 матчей подряд в чемпионате России.
"Краснодар" выиграл 4 из 5 последних матчей во внутреннем первенстве.
Ориентировочные составы на игру:
Краснодар: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Шатов, Классон, Смолов.
Уфа: Беленов, Неделчару, Аликин, Никитин, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Уфа":
"Быки" считаются фаворитами встречи, их текущая форма позволяет рассчитывать на победу. Да и мотивации у подопечных Шалимова на порядок больше – все-таки клуб еще не выбыл из чемпионской гонки. "Уфа" на выезде проигрывает всем подряд, и вряд ли ей удастся выстоять в Краснодаре, хотя эта команда определенно умеет удивлять.
Победа "Краснодара" оценивается коэффициентом 1,68, ничейный исход – 3,72, виктория "Уфы" – 6,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|22
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|22
|31
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|22
|26
|10
|Ростов
|22
|26
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
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|12