В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"
"Интер" – "Сампдория"
Стадион: "Джузеппе Меацца"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Марко Гуида
"Интер" и "Сампдория" открывают программу десятого тура итальянской Серии А матчем на "Джузеппе Меацца". Эту встречу можно назвать центральной, так как встречаются вторая и шестая команды чемпионата. "Интер" очень хорошо начал сезон, навязывая борьбу признанным фаворитам "Наполи", "Ювентусу", и "Роме". Команда Спаллетти сумела обыграть римлян на их поле, затем устояла в игре с неаполитанцами. Черно-синим осталось проверить себя лишь в игре с чемпионом страны, эта встреча состоится 10 декабря, пока же "Интеру" предстоит сражение с Сампдорией.
В предстоящей игре "Интер" будет считаться фаворитом, миланская команда в этом сезоне выиграла семь игр из девяти, лишь дважды сыграв вничью. Также стоит сказать, что против достаточно сильных клубов черно-синие показывали более качественную игру, чем в играх с аутсайдерами.
"Сампдория" в текущем сезоне выступает достаточно успешно, нацелившись на борьбу за еврокубки. В последний раз генуэзцы играли в Лиге Европы в 2015 году, после того, как заняли седьмое место в чемпионате, однако выступление получилось бесславным: "Сампдория" вылетела в третьем квалификационном раунде от сербской "Войводины", проиграв на своем поле 0:4. В ответной игре удалось выиграть только 2:0, дальше прошел соперник.
На данный момент команда из Генуи, которая обычно находится в середине таблицы, взлетела на шестое место благодаря отличной игре на своем поле. "Сампдория" является лучшей командой по этому показателю: все домашние матчи выиграны с разницей мячей 14:4. Посоперничать с сине-белыми может только их сегодняшний соперник "Интер", который также еще не терял очки на "Джузеппе Меацца" и располагается на второй строчке, если брать только игры на своем поле. В гостях же "Сампдория" показывает среднюю игру: выигран только матч против "Фиорентины", затем были две ничьи с "Вероной" и "Торино", а также разгромное поражение от "Удинезе".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 139 игр: 75 побед у "Интера", 23 – у "Сампдории", 41 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Сампдория" выиграла у "Интера" оба матча (2:1 и 1:0). На "Джузеппе Меацца" генуэзцы тогда победили впервые за 20 лет.
Ориентировочные составы:
"Интер": Ханданович, Нагатомо, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Весино, Перишич, Валеро, Кандрева, Икарди.
"Сампдория": Пуджиони, Стринич, Феррари, Сильвестре, Бережински, Линетти, Прет, Торрейра, Рамирес, Сапата, Квальярелла.
Прогноз на матч:
"Интер" является явным фаворитом, команда Спаллетти отлично играет на своем поле, а вот "Сампдория" неуверенно действует в гостях, однако у нее есть небольшой шанс, так как на выходных миланский клуб потратил много сил в матче с "Наполи".
Букмекеры предлагают на победу "Интера" коэффициент 1.45, на ничью – 4.90, на "Сампдорию" – 7.90.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|26
|2
|Наполи
|9
|25
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
|6
|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Кротоне
|9
|6
|18
|Хеллас Верона
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0