В погоне за лидером: "Манчестер Юнайтед" принимает "Тоттенхэм"
"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Джонатан Мосс (Йоркшир).
Центральным матчем 10 тура английской Премьер-Лиги станет субботнее противостояние на "Олд Траффорд", где в гости к "красным дьяволам" пожалует лондонский "Тоттенхэм". На данный момент команды являются прямыми конкурентами в борьбе за второе место, которое однозначно придаст уверенности в погоне за лидирующим "Сити". Главным предматчевым событием является травма лидера "шпор" Харри Кейна, которого, возможно, на поле мы не увидим. Но это не делает хозяев безоговорочными фаворитами матча – проблем хватает и у команды Моуринью.
"Тоттенхэм" имеет в своем активе 20 очков после 9 сыгранных туров, и вместе с манкуниацами делит второе место, уступая последним лишь по разнице голов. Обе команды отстают от лидирующеего "Манчестер Сити" 5 пунктов, и поражение в матче на "Олд Траффорд" заметно ударит по чемпионским амбициям одной из дружин. Лондонцы выдали неплохую беспроигрышную серию во всех турнирах, которая насчитывала 11 встреч, однако она прервалась поражением от "Вест Хэма" в Кубке Лиги – 2:3, хотя по ходу матча "шпоры" лидировали с разницей в 2 гола.
"Юнайтед" свой кубковый матч выиграл, правда, перед этим показал невыразительный футбол против "Хаддерсфилда", потерпев первое поражение в чемпионате – 1:2. После игры Моуринью обвинил своих футболистов в отсутствии желания победить, так что разговор его подопечных ожидал более чем серьезный. В матче Кубка Англии Жозе, также как и Почеттино, использовал всех сильнейших, так что сэкономить силы не удалось обеим коллективам.
Травмированных игроков хватает в составе обоих клубов, у "Юнайтед" не смогут принять участие в матче Феллайни, Кэррик, Погба и Рохо, также под вопросом выход на поле Байи, Рэшфорда и Эрреры. Что касается "Тоттенхэма" то, как уже говорилось, травмирован Кейн, также в лазарете команды Ваньяма и Ламела. Проблемы манкунианцев, на первый взгляд, выглядят посерьезнее, но и "шпорам" придется очень непросто без их лидера.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма":
В 6 последних встречах между этими командами было зафиксировано 3 победы "МЮ" при 1 ничьей и двух викториях "Тоттенхэма".
Последние 3 матча на "Олд Траффорд" заканчивалсь победами манкунианцев с общим счетом – 5:0.
"Тоттенхэм" выиграл последние 6 гостевых матчей чемпионата Англии.
Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" на родном стадионе составляет 21 матч.
Ориентировочные составы на игру:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи, Эррера, Матич, Янг, Валенсия, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Триппьер, Эриксен, Уинкс, Алли, Орье, Льоренте, Сон Хын Мин.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм":
Фаворита встречи определить очень непросто, но все же небольшое преимущество на стороне хозяев. Обе команды имеют серьезные потери, так что матч может приподнести немало сюрпризов.
На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент 2,28, на ничейный исход – 3,40, на победу "Тоттенхэма" – 3,55.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Бернли
|9
|13
|9
|Ливерпуль
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3