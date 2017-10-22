В погоне за Манчестером: "Тоттенхэм" против "Ливерпуля"

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем).

Центральный матч 9 тура английской Премьер Лиги состоится в воскресенье на Уэмбли, где лондонский "Тоттенхэм" примет гостей из Мерсисайда – "Ливерпуль". Команды по-разному начали новый сезон, и если "шпоры" успешно себя проявляют на всех фронтах, то подопечные Клоппа теряют очки чуть ли не в каждом матче. Однако "красные" по праву являются самым неудобным соперником для лондонцев – последний "Тоттенхэму" удалось обыграть "Ливерпуль" лишь около 5 лет назад. Практически все последующие матчи мерсисайдцы выиграли, причем нередко с крупным счетом.

Команду Почеттино неслабо лихорадило на старте сезона: поражение от Челси, ненужные ничьи с "Бернли" и "Суонси" не позволяли "шпорам" закрепиться в лидирующей группе турнирной талицы. Однако очень скоро "Тоттенхэм" встал на победные рельсы и теперь показывает отличный результат на всех фронтах. Лондонцы располагаются на 3 месте в чемпионате Англии, а также лидируют, наряду с мадридским "Реалом", в своей отборочной группе Лиги Чемпионов.

Кстати, свой последний матч "шпоры" провели как раз таки на "Сантьяго Бернабеу", сыграв вничью со "сливочными" -1:1. Настоящим лидером команды показывает себя молодой форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, на счету которого уже 11 голов во всех турнирах, и теперь весь оставшийся сезон ему предстоит играть в окружении слухов относительно продажи в другой клуб. Не смогут помочь команде в матче с мерсисайдцами травмированные Ламела, Дембеле и Ваньяма.

"Ливерпуль" располагается на 8 строчке турнирной таблицы, в активе команды Клоппа 13 очков. Столько же у идущего восьмым "Арсенала", а от зоны Лиги Чемпионов их отделяют всего 3 балла. О возможном чемпионстве "красных" уже практически никто не говорит, и дело не только в плохом старте – уж очень сильны основные конкуренты в лице двух манчестерских клубов.

Одной из главных проблем "Ливерпуля" в этом сезоне является плохая реализация своих моментов: команда лидирует по показателю ударов по воротам в среднем за матч, но по ударам в створ мерсисайдцы уже вторые, а по забитым голам – восьмые в чемпионате. Лишь в последнем матче "Ливерпуля" фортуна вернула должок подопечным Клоппа: сразу 7 мячей залетели в ворота "Марибора" в 3 туре Лиги Чемпионов. Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Салах, а активе египтянина уже 7 голов во всех турнирах. Из существенных потерь стоит отметить травмированных Мане, Лаллану и Клайна.

Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Ливерпуля":

"Тоттенхэм" не может обыграть "Ливерпуль" на протяжении 10 матчей во всех турнирах – 3 ничьи и 7 поражений.

"Ливерпуль" не проигрывал в 11 из 12 последних матчей Премьер Лиги.

В прошлом сезоне команды встречались 3 раза – 2 победы "красных" и 1 ничья.

"Тоттенхэм" не проигрывал в 22 из 23 последних матчей Премьер Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Триппьер, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли, Кейн.

Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Коутиньо.

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":

Букмекеры отдают предпочтению хозяевам, хоть и с некоторой долей осторожности – уж слишком хорошо "Ливерпуль" играет с сильнейшими командами Англии в целом, и со "шпорами" в частности.

Победу "Тоттенхэма" букмекеры оценивают коэффициентом 2, 25, ничью – 3,60, победу "Ливерпуля" - 3,44.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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