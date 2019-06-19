В погоне за неочевидностью: почему Бернарду Силва - реальный претендент на взятие Золотого мяча в 2019 году?

Только время покажет истинное положение Лиги Наций в системе и иерархии международных турниров. Новый турнир от УЕФА все еще имеет шанс превратиться в что-то выставочное, вроде Кубка Конфедераций. Или же стать на одну ступень с Евро и Чемпионатом Мира, проигрывая последним лишь в плане истории. Сейчас можно почти со 100-процентной уверенностью говорить, что Лига Наций может подправить некоторые финальные результаты в голосовании за Золотой мяч. К примеру, только ленивый не высказался о том, что Роналду уже заслужил участия в индивидуальной гонке хотя бы из-за количества трофеев. Напомним, что именно Португалия стала первым в истории чемпионом Лиги Наций, а сам Роналду сделал хет-трик в ворота Швейцарии в полуфинале.

Роналду стал главным создателем заголовков по ходу Лиги Наций, однако есть игрок, успехи которого постоянно находятся за пределами телекамеры. Его имя – Бернарду Силва. Он организовал для Гонсало Гуэдэша победный гол в финальной встрече против Нидерландов, а позже и вовсе был назван игроком турнира. Интересно, что из-за травмы Бернарду не смог поехать на победное Евро-2016, так что Лига Наций была просто необходима 24-летнему полузащитнику, чтобы ощутить вкус международных трофеев и доказать, что его роль в современной сборной Португалии не ограничивается просто перекладыванием игрового снаряда под нужную ногу и дальнейший передачей под удар партнера. Его эффективность стоит в основе конструирования всей атакующей (если угодно – контратакующей) мощи "европейских бразильцев".

Так уж вышло, что яркий финал Лиги Наций стал для Силвы восклицательным знаком в конце просто невероятного сезона, ведь на клубном уровне Бернарду тоже не был посредственным футболистом, которой просто, как это называют в народе, "пахал". Его уровень игры в "Манчестер Сити" превысил всякие ожидания. И речь здесь не просто о росте на своей позиции. По ходу сезона он смог заменить сломавшегося Кевина Де Брюйне, добавив атаке Гвардиолы совершенно новых красок. Буквально за сезон Силва превратился из по большей части дублера в ключевого игрока одной из самых талантливых и глубоких по составу команд Европы. Таким образом, у главного тренера "горожан" больше не будет дилеммы по поводу замены Давида Сильвы в будущем. Его португальский однофамилец (почти!) отлично с этим справиться.

Успехи Бернарду Силвы не могут не коснуться еще одной важной стороны футбола – Золотого мяча. Последнее десятилетия эта награда превратилась в титул для самой раскрученной и самой медийной персоны сезона, которая насобирала больше всего трофеев и может светить ими в камеру. Конечно, нельзя утверждать, что противостояние Месси – Роналду не является великим. Возможно, мы живем в эпоху самого мощного и достойного футбольного противостояния в истории. Но все же на фоне своего постоянства эта дуэль порядком надоела. Тем более ярко была воспринята новость, что 2018 год сломал это противостояние, ведь впервые его выиграл не Месси или Роналду. Переходной период породил много новых претендентов на самую престижную награду в футболе. В 2019 году самой обсуждаемой персоной является Вирджил Ван Дейк, но в газетные заголовках центральному защитнику все чаще начал противопоставляться образ скромного и трудолюбивого парня, имя которого как раз Бернарду Силва.

Официальные критерии, по которым избирают победителя награды (напомним, что голосую журналисты, а также тренеры и капитаны национальных сборных) гласят, что Золотой мяч присуждается за результаты на поле, а также общее поведение на поле и за его пределами (самые конкретные критерии в мире!). Такая расплывчатая формулировка делает результаты голосования как минимум субъективными, ведь здесь нет ни намека на статистику и все, что можно измерять с помощью математических методов. Тем не менее, все, чего достиг Бернарду Сильва в текущем сезоне, точно подходит под все вышеуказанные требования. В составе "Сити" он завоевал все внутренние трофеи и был назван "Игроком года" в команде, опередив таких личностей, как Серхио Агуэро (лучший бомбардир клуба) и Рахим Стерлинг (лучший ассистент команды и один из самых продуктивных вингеров в АПЛ). Португалец принял участие во всех самых сложных победах "Сити" в текущем сезоне. В том числе, приложил руку к победе над "Ливерпулем" по ходу сезона, которая стала решающей в борьбе за титул, а также соорудил великолепно легкую победу в финале Кубка Англии на "Уотфордом" – 6:0. Теперь ко всему этому прибавился еще и международный трофей (которого у Месси, кстати, по итогам года, скорее всего, не будет). Это ли не заявка на вхождение в список лучших игроков мира.

Лидером гонки за Золотой мяч все еще считается аргентинец Лионель Месси. А его главным конкурентом является Вирджил Ван Дейк, который может стать первым защитником с 2006 года, получившим эту престижную индивидуальную награду. Как бы там ни было, Бернарду Силва все еще может разбавить эту кампанию. Его нахождения в тройке по итогам текущего сезона было бы невероятно справедливым исходом.

Игорь Малиенко | soccernews.ru