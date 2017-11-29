В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
В рамках 14 тура Премьер-Лиги "Саутгемптон" отправится в гости на "Этихад", где его ожидает противостояние с лидером чемпионата – "Манчестер Сити". Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи, ведь подопечные Гвардиолы показывают в этом сезоне просто невероятный футбол и в каждом матче легко добиваются нужного им результата. "Святым" предстоит найти слабые места манчестерцев, чего практически никому не удавалось сделать в этом чемпионате.
Обыграв в прошлом туре "Хаддерсфилд", "горожане" побили один из рекордов Премьер-Лиги: ранее ни одной команде не удавалось набрать 37 очков в 13 стартовых турах. Победная серия "Сити" в чемпионате составляет 11 матчей, разница голов 42:8, а шансы стать чемпионом Англии - 1,12 к 1 по мнению букмекеров. Кто или что может остановить команду Гвардиолы - пока непонятно, одна лишь надежда на Моуринью и его подопечных, ведь уже 10 декабря им предстоит сыграть в дерби.Что касается травмированных, Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на Стоунза и Менди, однако их отсутствие он переживает относительно легко, перейдя на схему с 4-мя защитниками.
"Саутгемптон" в минувшие выходные разгромил на домашнем стадионе "Эвертон" 4:1, чем заметно улучшил своё турнирное положение. Команда Пелегрино идёт 10-й в чемпионате, набрав 16 очков в 13 матчах. В прошлом сезоне "святые" сумели дать бой "Манчестер Сити" на "Этихад", однако сейчас в них практически никто не верит. Одной из главных проблем "Саутгемптона" в нынешнем сезоне является низкая результативность команды, однако с возвращением в основной состав Чарли Остина все может измениться – англичанин уже оформил дубль в ворота "ирисок", и не собирается останавливаться на достигнутом.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Саутгемптона":
Победная серия "Манчестер Сити" во всех турнирах составляет 18 матчей.
5 из 6 предыдущих матчей между этими командами завершались победами "горожан".
В 5 последних домашних играх Премьер-Лиги "Сити" забивал как минимум 3 гола.
Ориентировочные составы на игру:
Манчестер Сити: Эдерсон, Данило, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Сане, Жезус.
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Ван Дейк, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Уорд-Праус, Тадич, Буфаль, Остин.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Саутгемптон":
По мнению букмекеров, победа "горожан" является практически свершившимся фактом. "Святым" же должна придать уверенности разгромная победа в прошлом туре, и вполне удачный выезд в Манчестер в октябре прошлого года.
На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,18, на ничью – 8,00, на победу "Саутгемптона" – 23,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8