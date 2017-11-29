В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

В рамках 14 тура Премьер-Лиги "Саутгемптон" отправится в гости на "Этихад", где его ожидает противостояние с лидером чемпионата – "Манчестер Сити". Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи, ведь подопечные Гвардиолы показывают в этом сезоне просто невероятный футбол и в каждом матче легко добиваются нужного им результата. "Святым" предстоит найти слабые места манчестерцев, чего практически никому не удавалось сделать в этом чемпионате.

Обыграв в прошлом туре "Хаддерсфилд", "горожане" побили один из рекордов Премьер-Лиги: ранее ни одной команде не удавалось набрать 37 очков в 13 стартовых турах. Победная серия "Сити" в чемпионате составляет 11 матчей, разница голов 42:8, а шансы стать чемпионом Англии - 1,12 к 1 по мнению букмекеров. Кто или что может остановить команду Гвардиолы - пока непонятно, одна лишь надежда на Моуринью и его подопечных, ведь уже 10 декабря им предстоит сыграть в дерби.Что касается травмированных, Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на Стоунза и Менди, однако их отсутствие он переживает относительно легко, перейдя на схему с 4-мя защитниками.

"Саутгемптон" в минувшие выходные разгромил на домашнем стадионе "Эвертон" 4:1, чем заметно улучшил своё турнирное положение. Команда Пелегрино идёт 10-й в чемпионате, набрав 16 очков в 13 матчах. В прошлом сезоне "святые" сумели дать бой "Манчестер Сити" на "Этихад", однако сейчас в них практически никто не верит. Одной из главных проблем "Саутгемптона" в нынешнем сезоне является низкая результативность команды, однако с возвращением в основной состав Чарли Остина все может измениться – англичанин уже оформил дубль в ворота "ирисок", и не собирается останавливаться на достигнутом.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Саутгемптона":

Победная серия "Манчестер Сити" во всех турнирах составляет 18 матчей.

5 из 6 предыдущих матчей между этими командами завершались победами "горожан".

В 5 последних домашних играх Премьер-Лиги "Сити" забивал как минимум 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Данило, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Сане, Жезус.

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Ван Дейк, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Уорд-Праус, Тадич, Буфаль, Остин.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Саутгемптон":

По мнению букмекеров, победа "горожан" является практически свершившимся фактом. "Святым" же должна придать уверенности разгромная победа в прошлом туре, и вполне удачный выезд в Манчестер в октябре прошлого года.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,18, на ничью – 8,00, на победу "Саутгемптона" – 23,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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