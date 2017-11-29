В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"

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В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

В рамках 14 тура Премьер-Лиги "Саутгемптон" отправится в гости на "Этихад", где его ожидает противостояние с лидером чемпионата – "Манчестер Сити". Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи, ведь подопечные Гвардиолы показывают в этом сезоне просто невероятный футбол и в каждом матче легко добиваются нужного им результата. "Святым" предстоит найти слабые места манчестерцев, чего практически никому не удавалось сделать в этом чемпионате.

Обыграв в прошлом туре "Хаддерсфилд", "горожане" побили  один из рекордов Премьер-Лиги: ранее ни одной команде не удавалось набрать 37 очков в 13 стартовых турах. Победная серия "Сити" в чемпионате составляет 11 матчей, разница голов 42:8, а шансы стать чемпионом Англии - 1,12 к 1 по мнению букмекеров. Кто или что может остановить команду Гвардиолы - пока непонятно, одна лишь надежда на Моуринью и его подопечных, ведь уже 10 декабря им предстоит сыграть в дерби.Что касается травмированных, Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на Стоунза и Менди, однако их отсутствие он переживает относительно легко, перейдя на схему с 4-мя защитниками. 

"Саутгемптон" в минувшие выходные разгромил на домашнем стадионе "Эвертон" 4:1, чем  заметно улучшил своё турнирное положение. Команда Пелегрино идёт 10-й в чемпионате, набрав 16 очков в 13 матчах. В прошлом сезоне "святые" сумели дать бой "Манчестер Сити" на "Этихад", однако сейчас в них практически никто не верит. Одной из главных проблем "Саутгемптона" в нынешнем сезоне является низкая результативность команды, однако с возвращением в основной состав Чарли Остина все может измениться – англичанин уже оформил дубль в ворота "ирисок", и не собирается останавливаться на достигнутом.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Саутгемптона":

Победная серия "Манчестер Сити"  во всех турнирах составляет 18 матчей.

5 из 6 предыдущих матчей между этими командами завершались победами "горожан".

В 5 последних домашних играх Премьер-Лиги "Сити" забивал как минимум 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Данило, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Сане, Жезус.

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Ван Дейк, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Уорд-Праус, Тадич, Буфаль, Остин.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Саутгемптон":

По мнению букмекеров, победа "горожан" является практически свершившимся фактом. "Святым" же должна придать уверенности разгромная победа в прошлом туре, и вполне удачный выезд в Манчестер в октябре прошлого года.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,18, на ничью – 8,00, на победу "Саутгемптона" – 23,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
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20 Кристал Пэлас 13 8
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