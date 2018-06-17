В погоне за плей-офф: Коста-Рика и Сербия открывают игровую программу группы "Е"

Коста-Рика – Сербия

Стадион: "Космос Арена" (Самара, Россия)

Начало матча: 15:00

Главный арбитр: Маланг Диду (Сенегал)

Чемпионат Мира продолжается и программу четвертого игрового дня будут открывать два представителя группы "E" – Коста-Рика и Сербия. Сборные абсолютно не знакомы друг другу, ведь ранее они ни разу не встречались между собой. И даже предшественница Сербии – Югославия – в течение всей футбольной истории лишь раз пересекалась с латиноамериканской командой – на Олимпиаде 1980 года. Тогда представители Балканского полуострова оказались сильнее – 3:2.

Еще свежи в памяти те феноменальные моменты 2014 года, когда сборная Коста-Рики вышла с первого места из "группы смерти", оставив позади Англию, Уругвай и Италию, и дошла до четвертьфинала, проиграв путевку в полуфинал лишь в серии пенальти. С тех пор прошло уже четыре года, новых лидеров в команде не прибавилось, а старые потихоньку покидают пик своей карьеры.

Последние товарищеские матчи "лос тикос" вызывают огромное количество вопросов, написанных жирными буквами на серой бумаге. В последних 10 матчах Коста-Рика потерпела шесть поражений и лишь два раза смогла одержать победу. Но квалификационный раунд все же дает надежду на то, что этот состав "лос тикос" далеко не мертвый и способен громить соперников уровня США со счетом 4:0.

На матч против Сербии Коста-Рика, вероятнее всего, выйдет в той же формации, по который играла еще на Чемпионате Мира 2014 – с пятью защитниками, четырьмя полузащитниками и одним нападающим впереди. Состав команды Оскара Рамиреса тоже особо не поменялся. По крайней мере, костяк из Кейлора Наваса, Брайана Руиса, Хоэля Кемпбелла, Кристиана Гамбоа и Маркоса Уреньи остался.

Сборная Сербии не может похвастаться подобными достижениями, однако сейчас у нее есть некое преимущество над Коста-Рикой. И имя ему - исполнители. В составе "белых орлов" имеются такие опытные футболисты, как Иванович, Коларов, Матич, Тадич, а также молодой Милинкович-Савич. Именно на этих игроков будет возложена задача останавливать "безбашеных" костариканцев, которые всегда старались организовывать побольше быстрых атак.

На Чемпионате Мира сербы выступали лишь раз – в 2010 года в ЮАР (на мундиале 2006 выступала сборная Сербии и Черногории, которая даже попала в отдельную корзину при жеребьевке). Тогда подопечные Радомира Антича сенсационно смогли обыграть Германию (1:0), но уступили Гане (1:0) и Австралии (2:1) и покинули турнир.

В последних 10 матчах сербы одержали 6 побед и 3 раза ушли с поля побежденными. В том числе "белые орлы" проиграли сборной Чили, которая очень похожа на Коста-Рику по стилю игры. Так что главный вопрос матча остается открытым: сможет ли задняя линия Сербии во главе с Матичем, Ивановичем и Коларовым остановить быстрые атаки костариканцев и наказать сборную из Северной Америки за такой стиль игры?

Для обеих команд победа в матче будут невероятно важна, ведь в группе с Бразилией и Швейцарией они не являются главными фаворитами в борьбе за плей-офф. Фактически, проигравшая команда на 80% закончит борьбу на мундиале.

Интересные факты перед противостоянием Коста-Рики и Сербии

Сербия и Коста-Рика еще никогда не встречались между собой. Матч 17.06.2018 станет первым в истории между этими сборными.

Коста-Рика выиграла стартовый поединок на трех из четырех своих Чемпионатов Мира, в то время как Сербия проиграла оба первых матча в своих предыдущих двух мундиалях.

В последних 10 матчах Коста-Рика одержала лишь 2 победы. Последний раз "лос тикос" побеждали 3 июня в товарищеском матче против Северной Ирландии (3:0).

В 2018 году Сербия сыграла 4 матча, в которых одержала 2 победы и 2 поражения. Всего в последних 20 матчах "белые орлы" проиграли 6 встреч, 9 оказались победными.

Ранее Сербия (еще будучи Югославией) всегда обыгрывала представителей КОНКАКАФ: в 1950 году – Мексику (4:1), в 1982 году – Гондурас (1:0), в 1998 – США (1:0). Все эти матчи состоялись на групповом этапе.

Ориентировочные составы:

Коста-Рика: Навас – Гамбоа, Дуарте, Гонсалес, Кальво, Овьедо – Руис, Техеда, Борхес, Кэмпбелл – Уренья.

Сербия: Стойкович – Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов – Матич – Тадич, Милинкович-Савич, Льяич, Костич – Митрович.

Прогноз на матч

Фаворитом встречи является сборная Сербии. Она превосходит соперника как по составу, так и по статистике последних матчей. Скорее всего, Коста-Рика попробует закрыться, чтобы оставить свои ворота "сухими", периодически выбегая в очень быстрые атаки. Если таких получится организовать хотя бы 10 штук, "лос тикос" вполне могут рассчитывать на гол, а то и больше. Главная задача Сербии – не дать Коста-Рике убегать в контратаки, а уж свой момент они найдут. Это доказывает статистика: в 10 матчах отбора "белые орлы" забили 20 голов (отличались во всех матчах). А останавливать североамериканцев есть кому! Так что, вероятнее всего, Сербия сумеет победить и запишет себе первые 3 очка на турнире.

Букмекеры тоже отдают предпочтение Сербии. Коэффициент на их победу равняется 1,93. Выигрыш Коста-Рики оценивается в 5,05. В случае ничьи поставленная сумма будет умножаться в 3,4 раза.