В погоне за старшим братом: рассказываем о Торгане Азаре - новичке дортмундской "Боруссии"

Когда футбольный болельщик слышит фамилию Азар, первым на ум приходит, конечно же, новоиспеченный игрок мадридского "Реала" Эден Азар, который до этого прошел отличный карьерный путь, по-настоящему заявив о себе в "Лилле". Однако, с недавних пор известных Азаров на футбольном небосводе стало больше. Брат Эдена – Торган – тоже не терял времени зря и превратился в одного из лучших вингеров Бундеслиги. В начале месяца он стал частью великолепной трансферной кампании дортмундской "Боруссии". Стоит сказать, что факт выбора Азара как футболиста, который в перспективе может помочь оформить "шмелям" чемпионство, говорит о безусловном потенциале среднего из Азаров. Его слава меркнет на фоне старшего брата, однако редакция Soccernews решила исправить ситуацию и рассказать о карьере Торгана Азара.

Торган Азар не из тех футболистов, кто использовал игру миллионов в качестве социальной лестнице. Скорее, он просто продолжил семейный бизнес. Семья Азаров всегда была достаточно обеспеченной, и каждый пробовал себя в футболе. Отец играл за полупрофессиональные клубы второй бельгийской лиги, а мать выступала в роли футболиста атаки в ряде клубов высшей женской лиги. По стопам семьи родителей пошли все четверо сыновей. На всю о себе заявили только двое, но не исключено, что через несколько лет на уровне топ-клуба замаячит Килиан Азар – ныне футболист "Серкль Брюгге", а также Итан Азар, которому пророчат будущее в "Челси". Конечно же, такая футбольная атмосфера не могла не породить внутреннюю конкуренцию. Торган Азар признавался, что как раньше, так и теперь он старается превзойти старшего брата Эдена Азара по многим игровым показателям. Когда-то эта конкуренция даже привела к тому, что оба брата разъехались по разным клубам вместо того, чтобы вместе играть за "Лилль".

Главное преимущество Торгана Азара – этот футболист универсален. В течении карьеры Азара ставили на разные позиции, в том числе на каждую в полузащитной линии. Изначально он играл в центре, но позже тренера увидели его с лучшей стороны как на правом, так и на левом фланге. Льюсьен Фавр, кстати, отлично знает Торгана Азара, поскольку они вместе работали в гладбахской "Боруссии". Интересно, что именно под руководством швейцарского специалиста бельгиец и начал показывать сумасшедшие темпы развития. Фавр заметил Торгана в "Зюльте-Варегем". В 2013 году клуб переживал золотую эпоху и, в том числе благодаря Азару, смог подняться на вторую строчку чемпионата, уступив итоговую борьбу за чемпионство "Андерлехту". Торган проявил себя с лучшей стороны и добавил титулы "футболист года" и "лучший игрок чемпионата" к 14 голам за сезон. Более того, ему даже вручили повязку капитана, но что-то пошло не так и буквально через день 20-летнему Азару пришлось уступить этот статус.

На первых парах стать основным игроком "Боруссии" не удалось. Первый сезон в Германии получился для Азара по большей части переходным: 28 матчей, лишь в 7 из которых бельгиец попал в стартовый состав. На определенном этапе казалось, что футболист вернется на родину, ведь с "Боруссией" его связывало лишь арендное соглашение. Однако, 8 результативных действий и в целом неплохой вид на футбольном поле убедили боссов "жеребят" подписать Азара на полноценной основе. Как оказалось, они не ошиблись, ведь если посмотреть на статистику выступлений бельгийского атакующего полузащитника, то можно увидеть, что его каждый следующий сезон в черно-белой футболке оказывался лучше предыдущего. Особенно ярко это проявилось в конце текущего игрового года: Азар совершил скачек из 16 результативных действий (10 голов и 6 результативных передач) в сезоне 2017/18 до 21 (10 голов и 11 результативных передач) в сезоне 2018/19. Кстати, Азар стал одним из немногих игроков в топ-чемпионатах, который смог привести к двузначному числу как количество мячей, так и количество передач под гол. Кроме всего прочего, Торган стал еще и опытным исполнителем в плане еврокубков, успев сыграть как в Лиге Чемпионов, так и в Лиге Европы в течении 5 лет.

Что касается игрового стиля Торгана Азара, то он напоминает расширенный набор функций топового вингера. Особенно, конечно, выделяются очень быстрые ноги и очень пластичный мозг. Эти качества помогают сделать движения не только быстрыми, но и продуманными. Видение поля Азара находится на очень высоком уровне. Это поможет в "Боруссии", когда потребуется прорывать плотную оборону или выдать точный пас на форвардов. Кроме того, нельзя не отметить дриблинг, которым Торган очень успешно и часто пользовался во времена выступлений за "жеребцов". Для бельгийца нет особой проблемы в том, чтобы полезть сразу на нескольких защитников и обыграть их. Перебирая в голове все то, что умеет делать Азар, даже удивляешься его относительно небольшой цене на трансферном рынке. Особенно с учетом того, что Торгану всего 26 и он лишь приблизился к своему пику. Уже в следующем сезоне можно будет сделать выводы относительно правильности выбора Дортмунда, а пока стоит сказать, что Азар отлично подходит под атакующую философию Фавра. Ждем-с!

Игорь Малиенко | soccernews.ru