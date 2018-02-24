В погоне за земляками: "Реал" на своем поле примет "Алавес"

"Реал" Мадрид – "Алавес"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)

В одном из матчей субботней программы 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" примет на своем поле баскский "Алавес". Однозначным фаворитом встречи выступает Королевский клуб, который в течение февраля набрал неплохую форму. Однако "славные", как и "сливочные", выиграли в чемпионате три матча кряду, оторвались от зоны вылета и теперь готовятся дать бой на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал", похоже, выходит из той игровой ямы, в которой клуб оказался в прошлом месяце. Команда Зинедина Зидана в прекрасном стиле переиграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также налаживает ситуацию во внутреннем чемпионате. В минувшую среду "сливочные" провели отложенный поединок 16-го тура Ла Лиги против "Леганеса" на выезде и добыли волевую победу, которая стала третьей кряду для клуба в Ла Лиге. Столь удачные результаты уже принесли дивиденды мадридцам в турнирной таблице. "Реал" обошел "Валенсию" и поднялся на третье место. Хотя претендовать на позиции выше будет очень сложно. Расстояние до "Атлетико" сейчас составляет семь очков, а до "Барселоны" и вовсе четырнадцать.

Отдельно стоит сказать, что на своем поле Королевский клуб выиграл два последних матча с общим счетом 12:3, а в шести из восьми последних поединков в родных стенах забивал больше двух мячей. В предстоящей встрече хозяевам по причине перебора желтых карточек не сможет помочь капитан и центральный защитник Серхио Рамос. Он, кстати, стал рекордсменом Ла Лиги по количеству "горчичников" – 163.

"Алавес" тоже успешно играл в последних турах. Так подопечные Абелардо выиграли в трех поединках подряд: дома у "Сельты" (2:1) и "Депортиво" (1:0), а на выезде одолели "Вильяреал" со счетом 2:1. Перед этим туром баски занимают 15-е место, набрав 28 очков и находясь в десяти баллах от зоны вылета. Однако выездные результаты "Алавеса" в этом сезоне оставляют желать лучшего: восемь поражений в 11 матчах на чужом поле. Кстати, ни разу он не играл в гостях вничью. Отметим, что в лазарете клуба находится Карлос Вигарай. Дисквалификацию будет отбывать один из основных форвардов Мунир Эль-Хаддади.

Что касается личных встреч соперников, то "Реал" выиграл у "Алавеса" восемь последних матчей в чемпионате Испании с общим счетом 28:6. Причем шесть побед были крупными, и только в первом круге текущего розыгрыша первенства страны "сливочные" победили с минимальным преимуществом в счете (2:1). Кстати, в той игре дубль за Королевский клуб оформил Дани Себальос, который больше за "Реал" в Ла Лиге не забивал. Последнее поражение от "Алавеса" мадридский клуб потерпел в мае 2000 года. Стоит отметить, что в четырех последних матчах против басков "Реал" выигрывал и первый тайм, и матч.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Алавеса":

Победная серия "Реала" в противостоянии с "Алавесом" насчитывает 8 игр

Последняя победа "славных" на "Сантьяго Бернабеу" датирована 6 мая 2000 года

Беспроигрышная серия "сливочных" длится 6 матчей

"Алавес" выиграл три поединка кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Карвахаль, Начо, Варан, Эрнандес, Каземиро, Ковачич, Иско, Бэйл, Роналдо, Бензема.

"Алавес": Пачеко – Руано, Эли, Лагуардия, Дуарте, Пина, Ману Гарсия, Гомес, Педраса, Гвидетти, Собрино.

Прогноз на матч "Реал" – "Алавес":

Несмотря на неудачную игру на выезде в целом, "Алавес" пропускает в последних матчах на полях соперников не так уж и много. В тоже время у "Реала" сейчас напряженный период, когда приходится играть практически через два дня на третий. Возможно, Зинедин Зидан прибегнет к небольшой ротации состава, однако этот фактор навряд ли даст шанс "славным" добыть очки на "Сантьяго Бернабеу".

Букмекеры уверены в победе "Реала". На успех "сливочных" коэффициент прогнозируемо маленький – 1.15. Ничейный исход (коэффициент 9.50) в этом поединке ставится под большое сомнение, не говоря уже о победе "Алавеса" (коэффициент 15.00 – 23.00 балла).

Александр Никитин | http://soccernews.ru