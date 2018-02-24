В погоне за земляками: "Реал" на своем поле примет "Алавес"

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В погоне за земляками: "Реал" на своем поле примет "Алавес"

"Реал" Мадрид – "Алавес"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)

В одном из матчей субботней программы 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" примет на своем поле баскский "Алавес". Однозначным фаворитом встречи выступает Королевский клуб, который в течение февраля набрал неплохую форму. Однако "славные", как и "сливочные", выиграли в чемпионате три матча кряду, оторвались от зоны вылета и теперь готовятся дать бой на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал", похоже, выходит из той игровой ямы, в которой клуб оказался в прошлом месяце. Команда Зинедина Зидана в прекрасном стиле переиграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также налаживает ситуацию во внутреннем чемпионате. В минувшую среду "сливочные" провели отложенный поединок 16-го тура Ла Лиги против "Леганеса" на выезде и добыли волевую победу, которая стала третьей кряду для клуба в Ла Лиге. Столь удачные результаты уже принесли дивиденды мадридцам в турнирной таблице. "Реал" обошел "Валенсию" и поднялся на третье место. Хотя претендовать на позиции выше будет очень сложно. Расстояние до "Атлетико" сейчас составляет семь очков, а до "Барселоны" и вовсе четырнадцать.

Отдельно стоит сказать, что на своем поле Королевский клуб выиграл два последних матча с общим счетом 12:3, а в шести из восьми последних поединков в родных стенах забивал больше двух мячей. В предстоящей встрече хозяевам по причине перебора желтых карточек не сможет помочь капитан и центральный защитник Серхио Рамос. Он, кстати, стал рекордсменом Ла Лиги по количеству "горчичников" – 163.

"Алавес" тоже успешно играл в последних турах. Так подопечные Абелардо выиграли в трех поединках подряд: дома у "Сельты" (2:1) и "Депортиво" (1:0), а на выезде одолели "Вильяреал" со счетом 2:1. Перед этим туром баски занимают 15-е место, набрав 28 очков и находясь в десяти баллах от зоны вылета. Однако выездные результаты "Алавеса" в этом сезоне оставляют желать лучшего: восемь поражений в 11 матчах на чужом поле. Кстати, ни разу он не играл в гостях вничью. Отметим, что в лазарете клуба находится Карлос Вигарай. Дисквалификацию будет отбывать один из основных форвардов Мунир Эль-Хаддади.

Что касается личных встреч соперников, то "Реал" выиграл у "Алавеса" восемь последних матчей в чемпионате Испании с общим счетом 28:6. Причем шесть побед были крупными, и только в первом круге текущего розыгрыша первенства страны "сливочные" победили с минимальным преимуществом в счете (2:1). Кстати, в той игре дубль за Королевский клуб оформил Дани Себальос, который больше за "Реал" в Ла Лиге не забивал. Последнее поражение от "Алавеса" мадридский клуб потерпел в мае 2000 года. Стоит отметить, что в четырех последних матчах против басков "Реал" выигрывал и первый тайм, и матч.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Алавеса":

Победная серия "Реала" в противостоянии с "Алавесом" насчитывает 8 игр 

Последняя победа "славных" на "Сантьяго Бернабеу" датирована 6 мая 2000 года

Беспроигрышная серия "сливочных" длится 6 матчей

"Алавес" выиграл три поединка кряду 

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Карвахаль, Начо, Варан, Эрнандес, Каземиро, Ковачич, Иско, Бэйл, Роналдо, Бензема.

"Алавес": Пачеко – Руано, Эли, Лагуардия, Дуарте, Пина, Ману Гарсия, Гомес, Педраса, Гвидетти, Собрино.

Прогноз на матч "Реал" – "Алавес":

Несмотря на неудачную игру на выезде в целом, "Алавес" пропускает в последних матчах на полях соперников не так уж и много. В тоже время у "Реала" сейчас напряженный период, когда приходится играть практически через два дня на третий. Возможно, Зинедин Зидан прибегнет к небольшой ротации состава, однако этот фактор навряд ли даст шанс "славным" добыть очки на "Сантьяго Бернабеу".  

Букмекеры уверены в победе "Реала". На успех "сливочных" коэффициент прогнозируемо маленький – 1.15. Ничейный исход (коэффициент 9.50) в этом поединке ставится под большое сомнение, не говоря уже о победе "Алавеса" (коэффициент 15.00 – 23.00 балла).   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
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