В поисках интриги: ПСЖ принимает "Бордо"

ПСЖ – "Бордо"

Стадион: "Парк-де-Пренс" (Париж)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Франсу Летексье (Франция)

После феерической игры в Лиге Чемпионов ПСЖ предстоит укреплять свои позиции и во внутреннем первенстве. В гости на "Парк-де-Пренс" пожалует команда-открытие начала сезона - "Бордо". В победу гостей мало кто верит, однако у ПСЖ гораздо более плотный график, и Эмери определенно будет ротировать состав. А на некоторых позициях парижской команды определенно имеются проблемы. Победа над Баварией, конечно, не была случайностью, повезло лишь в том, что эта победа была сухой.

"Жирондинцы" располагаются на 3 месте турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков после 7 сыгранных туров. Команда в этом сезоне еще не проигрывала, хоть и провела большинство своих матчей на выезде. В прошедшем туре подопечные Гуверннека обыграли в родных стенах Генгам – 3:1, но теперь им предстоит испытание посерьезнее – выезд в Париж, где их ждет обыгрывающий всех подряд ПСЖ. "Бордо" обладает одним из самых молодых составов в Лиге 1, лучшими игроками команды по системе гол плюс пас являются 20-летний бразилец Малком (3+4) и 21-летний гвинеец Камано (2+4).

В 10 официальных матчах нового сезона ПСЖ добился 9 побед и лишь 1 раз сыграл вничью, разница голов команды в чемпионате – 21:3. Все ждали, когда же ПСЖ достанется серьезный соперник, который сможет поставить их на место. Это должна была сделать "Бавария", но в итоге Неймар и компания разгромили более именитого соперника – 3:0. После такого мало кто поверит, что скромный "Бордо", неплохо себя проявивший на старте сезона сможет что-либо противопоставить парижанам.

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Бордо":

ПСЖ не проигрывал в 27 последних домашних матчах.

Беспроигрышная серия "Бордо" в Лиге 1 составляет 14 матчей.

В последних 5 матчах между этими командами было зафиксировано 3 победы ПСЖ и 2 ничейных исхода.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Ди Мария, Рабьо, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Бордо: Костиль, Сабали, Тулалан, Йованович, Пелленар, Лерагер, Отавио, Санкаре, Малком, де Превиль, Камано.

Прогноз на матч ПСЖ – "Бордо":

Мало кто верит в удачный исход для гостей на "Парк-де-Пренс", но мотивация у "Бордо" будет на должном уровне, так что подопечные Гуверннека обязательно постараются забить свой гол.

Победа ПСЖ оценивается букмекерами в 1,14, ничья – 11,00, коэффициент на победу "Бордо" составляет 20,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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