В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"

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В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Алавес"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Игнасио Вильянуэва (Испания)

Каталонская "Барселона" в рамках 21 тура чемпионата Испании примет на домашней арене одного из аутсайдеров Примеры – "Алавес". Целых 35 очков разделяют команды в турнирной таблице, и все ожидают довольно легкой прогулки для подопечных Вальверде. Встреча первого круга между этими соперниками состоялась во втором туре и завершилась победой "сине-гранатовых" – 0:2.

В текущем сезоне на "Камп Ноу" каталонцы выглядят очень уверенно: 8 побед и 1 ничья в 9 предыдущих играх Примеры. Последний поединок на родном стадионе "Барса" провела в рамках 1/4 финала Кубка Испании, взяв реванш у "Эспаньола" – 2:0. В той игре дебютировал за клуб 120-миллионный Филиппе Коутиньо, заменив на 68-й минуте Андреса Иньесту.  В великолепной форме нынче пребывает другой экс-футболист "Ливерпуля" – Луис Суарес, на счету которого 11 голов и 3 ассиста в 9 последних матчах за каталонцев. В общем, вся команда сейчас на ходу, и "Алавесу" будет очень непросто зацепиться за очки в этом матче.

Подопечные Абелардо в середине недели в драматичном поединке вылетели из Кубка Испании, проиграв по пенальти "Валенсии" – 2:1 в основное время. В последнем туре Примеры "славные" сыграли вничью с "Леганесом" – 2:2 и остались на 16-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего 2 балла, и, скорее всего, "Алавесу" предстоит бороться за выживание вплоть до самых последних туров.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Алавеса":

В 5 из 6 предыдущих встречах чемпионата "Барселона" не пропускала.

Каталонцы побеждали "Алавес" в 8 из 9 последних поединках между этими соперниками.

"Барселона" выиграла 14 из 15 домашних матчей в нынешнем сезоне.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес.

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Руано, Дуарте, Ибаи Гомес, Пина, Торрес, Педраса, Мунир, Гвидетти.

Прогноз на матч "Барселона" – "Алавес":

Букмекеры не сомневаются в победе каталонской команды, обозначая это очень низким коэффициентом. "Алавес" более-менее сносно играет в обороне, а вот с забитыми мячами у команды большие проблемы. Если Вальверде не прибегнет к ротации, держа в уме кубковый поединок с "Валенсией", то шансов выстоять на "Камп Ноу" у славных практически нет.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,10, ничья – 15,00, виктория "Алавеса" – 28,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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11 Атлетик Бильбао 21 27
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13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
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