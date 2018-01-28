В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
"Барселона" – "Алавес"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Игнасио Вильянуэва (Испания)
Каталонская "Барселона" в рамках 21 тура чемпионата Испании примет на домашней арене одного из аутсайдеров Примеры – "Алавес". Целых 35 очков разделяют команды в турнирной таблице, и все ожидают довольно легкой прогулки для подопечных Вальверде. Встреча первого круга между этими соперниками состоялась во втором туре и завершилась победой "сине-гранатовых" – 0:2.
В текущем сезоне на "Камп Ноу" каталонцы выглядят очень уверенно: 8 побед и 1 ничья в 9 предыдущих играх Примеры. Последний поединок на родном стадионе "Барса" провела в рамках 1/4 финала Кубка Испании, взяв реванш у "Эспаньола" – 2:0. В той игре дебютировал за клуб 120-миллионный Филиппе Коутиньо, заменив на 68-й минуте Андреса Иньесту. В великолепной форме нынче пребывает другой экс-футболист "Ливерпуля" – Луис Суарес, на счету которого 11 голов и 3 ассиста в 9 последних матчах за каталонцев. В общем, вся команда сейчас на ходу, и "Алавесу" будет очень непросто зацепиться за очки в этом матче.
Подопечные Абелардо в середине недели в драматичном поединке вылетели из Кубка Испании, проиграв по пенальти "Валенсии" – 2:1 в основное время. В последнем туре Примеры "славные" сыграли вничью с "Леганесом" – 2:2 и остались на 16-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего 2 балла, и, скорее всего, "Алавесу" предстоит бороться за выживание вплоть до самых последних туров.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Алавеса":
В 5 из 6 предыдущих встречах чемпионата "Барселона" не пропускала.
Каталонцы побеждали "Алавес" в 8 из 9 последних поединках между этими соперниками.
"Барселона" выиграла 14 из 15 домашних матчей в нынешнем сезоне.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес.
Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Руано, Дуарте, Ибаи Гомес, Пина, Торрес, Педраса, Мунир, Гвидетти.
Прогноз на матч "Барселона" – "Алавес":
Букмекеры не сомневаются в победе каталонской команды, обозначая это очень низким коэффициентом. "Алавес" более-менее сносно играет в обороне, а вот с забитыми мячами у команды большие проблемы. Если Вальверде не прибегнет к ротации, держа в уме кубковый поединок с "Валенсией", то шансов выстоять на "Камп Ноу" у славных практически нет.
Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,10, ничья – 15,00, виктория "Алавеса" – 28,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Хетафе
|20
|27
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|12
|Бетис
|20
|27
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|20
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|21
|13