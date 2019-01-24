В полиции объявили о важном решении в поисковой операции пропавшего Салы



Полиция острова Гернси объявила о прекращении поисков пропавшего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы.

"Несмотря на усиленные поиски в зоне 1,7 тысяч миль, проверку мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось обнаружить никаких следов самолета, пилота или пассажира. После анализа полученной информации было принято решение о завершении поисковой операции. Шансы на выживание пилота и пассажиры очень небольшие.

Мы не закрываем дело, несмотря на прекращение поисков. Все суда, которые попадут в эту зону, будет следить за возможными следами пропавшего самолета", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28-летний Сала 21 января вылетел из Нанта в Кардифф на частном самолете. За час до прилета связь с самолетом прервалась.

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