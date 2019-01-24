В полиции объявили о важном решении в поисковой операции пропавшего Салы
Полиция острова Гернси объявила о прекращении поисков пропавшего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы.
"Несмотря на усиленные поиски в зоне 1,7 тысяч миль, проверку мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось обнаружить никаких следов самолета, пилота или пассажира. После анализа полученной информации было принято решение о завершении поисковой операции. Шансы на выживание пилота и пассажиры очень небольшие.
Мы не закрываем дело, несмотря на прекращение поисков. Все суда, которые попадут в эту зону, будет следить за возможными следами пропавшего самолета", - говорится в заявлении.
Напомним, что 28-летний Сала 21 января вылетел из Нанта в Кардифф на частном самолете. За час до прилета связь с самолетом прервалась.
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|Команда
|М
|О
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|23
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|Челси
|23
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|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11