В полиции оштрафовали двух британских болельщиков

Двух пьяных фанатов сборной Англии, которые были задержаны накануне в Ельце, привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в полиции, болельщики ехали на поезде из Москвы в Волгоград на матч чемпионата мира против Туниса (2:1).

Один из них разбил стекло двери вагона, а второй пытался выйти из поезда, сопротивлялся другим фанатам и не реагировал на требования полицейских.

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