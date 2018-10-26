В полиции сделали важное заключение о ЧП с болельщиками ЦСКА в римском метро

Теги цска москва

В полиции сделали важное заключение о ЧП с болельщиками ЦСКА в римском метро

Римская полиция не нашла доказательств причастности болельщиков ЦСКА в аварии эскалатора в римском метро, которая произошла 23 октября, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, полиция просмотрела видеозаписи произошедшего и установила, что фанаты московского клуба не прыгали на эскалаторе. Впрочем, причины аварии пока не установлены.

Напомним, что в результате этого инцидента пострадали 16 болельщиков ЦСКА, некоторые из которых были прооперированы.

Не пропустите: Появились новые подробности об эскалаторе, на котором пострадали болельщики ЦСКА.  | http://soccernews.ru

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