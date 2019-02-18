В Польше арбитр вернул на поле удаленного футболиста, чтобы отменить вторую желтую карточку и показать прямую красную
Необычный эпизод произошел на матче "Легия" - "Краковия" (0:2) в рамках чемпионата Польши.
Арбитр матча Петр Ласык показал вторую желтую карточку игроку "Легии" Вильяму Реми. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR судья вернул Реми на поле и отменил вторую желтую, но это было для того чтобы показать футболисту прямую красную.
Отметим, что Реми получил красную за умышленный грубый фол на сопернике.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ягеллония Белосток
|30
|59
|2
|Легия Варшава
|30
|58
|3
|Лех Познань
|30
|55
|4
|Лехия Гданьск
|30
|53
|5
|Висла Краков
|30
|44
|6
|Погонь Щецин
|30
|42
|7
|ЛКС Нечеча
|30
|42
|8
|Корона Кельце
|30
|39
|9
|Висла Плоцк
|30
|39
|10
|Заглембе Любин
|30
|39
|11
|Сласк Вроцлав
|30
|34
|12
|Арка Гдыня
|30
|31
|13
|Краковия Краков
|30
|31
|14
|Рух Хожув
|30
|30
|15
|Пяст Гливице
|30
|30
|16
|Гурник Лечна
|30
|30