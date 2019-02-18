В Польше арбитр вернул на поле удаленного футболиста, чтобы отменить вторую желтую карточку и показать прямую красную

Необычный эпизод произошел на матче "Легия" - "Краковия" (0:2) в рамках чемпионата Польши.

Арбитр матча Петр Ласык показал вторую желтую карточку игроку "Легии" Вильяму Реми. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR судья вернул Реми на поле и отменил вторую желтую, но это было для того чтобы показать футболисту прямую красную.

Отметим, что Реми получил красную за умышленный грубый фол на сопернике.

Читайте также: Глава РПЛ назвал приблизительные сроки запуска VAR. | http://soccernews.ru